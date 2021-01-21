亂改麻雀圖案 美民間「去中國化」鬧劇？

拜登就職總統，他的國務卿布林肯（Anthony Blinken）表明，上任後會尋求與盟友圍堵中國，意思就是朝奧巴馬昔日的「去中國化」道路走。拜登政府未出手，德州一間公司就被指「去中國化」，將中國麻雀上的圖案去掉，推出新設計的「美式麻雀」售賣，引來華裔以及中國大陸網民批評。

名為「The Mahjong Line」的公司去年11月成立，由3名白人女性開設，其中一位創辦人表示，打麻雀時發現傳統麻雀圖案設計都一樣，覺得不時尚，於是重新設計幾款牌面圖案，去掉他們覺得沒必要的中文字和原來圖案，取而代之的款式顏色鮮豔之外，圖案亦改了，例如熟悉的「筒子」變成幾何圓形圖案，「索子」像閃電圖案，又加入阿拉伯數字。

白人女性公司 新設計麻雀捱批

幾套新麻雀的設計都幾乎「去中國化」，看不出中國元素，售價分別325美元和425美元，即逾2,500多及3,200港元。

批評聲音就指新設計對中國文化極不尊重，亦屬文化剽竊，兼且抹去華裔和這個傳統遊戲之間的關係；因為在美國的華人每逢一家團聚，很多時少不了打麻雀，打麻雀亦成為異地華人與自身文化保持連結的方式。亦有華人強調，中國麻雀歷史悠久，每隻牌都有其特定含義，在新設計中完全被漠視，令人震驚。

中國麻雀的起源有很多種說法，較多人引用的是麻雀牌說。話說古時江蘇有皇家糧倉，常年囤積稻谷，常有雀患。糧倉官員怕被責罵，懸賞捕雀的人，並在竹子造的牌上記錄其捕雀成績。牌上有數字和符號，「筒」代表槍，「束」表示鳥的數量，「萬」則指賞錢多少。由於讀音相近，這種護糧牌也就被叫作雀牌、麻將或麻雀了。

據《人民網》引述一篇文章另一個講法，說麻雀是明代一個叫萬秉迢的人，受《水滸》108個好漢啟發而發明的。有一日，他閱讀施耐庵的《水滸》後，被書中好漢折服。為紀念他們，他設計出108張（後來亦變成一隻隻）麻雀牌，暗喻這些好漢。例如牌中的9索指「九紋龍」史進，2索指「雙鞭」呼延灼，1筒喻黑旋風李逵等。廣東麻雀分為「萬子」、「筒子」、「索子」，在北方則分別叫「萬子」、「餅子」、「條子」，即是萬秉（餅）迢（條）的諧音。

這108位好漢，因為分別來自四面八方，於是後來加入去，牌中有東、南、西、北各4張；而梁山泊聚義的群雄之中有貧有富、出身不同，牌裏面的中、發、白，中寓意中產人家，發代表發財之家，白表示白丁、貧者。「東、南、西、北」4款，「中、發、白」3款，每款4張，即7款共28張或28隻牌，加上本來108隻，就是一副基本麻雀136隻。個別地方例如廣東、香港，會加入「春、夏、秋、冬；梅、蘭、菊、竹」八隻花，於是變成144隻。

至於麻雀第一次去美國，是差不多100年前的事。據傳一位叫巴布考克（Joseph Park Babcock）的美國石油公司僱員，被派駐蘇州，學會打麻雀，帶這個玩意回美國後，給它起了個英文名Mah-Jongg，還寫了一本攻略，據說4年就印了12版，攻略都如此火爆，麻雀就更不用說，被美國人瘋搶。搓麻雀在當時的美國，同樣是家庭主婦消磨時間方式；到50年代更成了中產白人婦女社交活動，每到「麻雀之夜」，悉心打扮和閨蜜們聚會。

可以說是成功中國文化輸出的麻雀，在今天的美國可不是一項老年運動。據不完全統計，玩家中大約1/7是「90後」，全美20至30歲麻雀愛好者約有50萬，其中女性佔90%。

在中國，除了廣東麻雀，還有多種打法如湖南、四川、上海等等，美國麻雀玩法亦已被改變，是否改「良」就難講。中國麻雀可以有144隻牌，美式麻雀牌面上，已經附有阿拉伯數字方便不識中文玩家，並增加8隻Joker牌，作用和啤牌Joker差不多，可以在碰和杠時替代任何一隻牌，即百搭，還有其他作用，就不詳述了。

美國還有一個國家麻雀聯盟（National Mah Jongg League），已經逾80年歷史，起初只有數十會員，如今壯大到300多萬。聯盟作為美式麻雀權威機構，手握規則制定大權。每年都發行牌局表，列出新一批可以得分、贏牌的組合，並將規則製作成卡片，讓人打牌時貼在桌子上，按上面規定去贏牌，務求令人打得更有趣味。這些規則卡不僅要用錢買，還得年年買，幾十蚊港紙一張。聯盟賣卡收入不會進荷包，而是捐給慈善機構。

在今次重新設計麻雀圖案事件中，有關公司最終道歉，說從沒打算歪曲麻雀的起源，設計新麻雀出於對美國麻雀運動的熱愛，希望吸引新一代玩家云云。道歉聲明中指出，在「無意間製造了許多亞裔共同經歷的文化抹除（cultural erasure）經驗，用詞亦傷害到許多人…表示道歉。」道歉歸道歉，新麻雀還繼續賣，在官網可以買到「極簡風」、「植物風」、「頑皮風」之類的麻雀。這類「乜乜風」，和中華博大精深文化相比，根本輸到「燶」。

「東西南北中發白」 麻雀內涵豐富

例如，美國人不明白「東西南北中發白」同時體現了「天地人」和「天圓觀」。眾所周知，中國古代哲學思想以五行說為代表，認為世界由金、木、水、火、土，最基本物質組成，和方位相配，分別為：西、東、北、南、中。古人又認為，宇宙天圓地方，「中」代表人，「發」代表天，「白皮」代表地。「中」既代表五行中的土，也代表天、地、人中的人。正是「中」的確定，使得東、西、南、北、中和天（發）、地（白）共同構成了真正的天圓，指宇宙的圓。一副簡單的麻雀，竟有這麼多內涵，美國人能不汗顏？

一般相信，「美式麻雀」事件只是自以為是的舉動，並非甚麼「去中國化」的政治操作。設計「美式」麻雀，確有不尊重中國文化，但中國網民群起攻之，則多少反映中美兩國人民互相猜忌得神經有點緊張，顯示特朗普政治遺產為禍之深，或許不能叫遺產，遺毒較為貼切。拜登或許無咁毒，但肯定也不是待宰的肥肉，在未來的兩國關係中，中國政府需要發揮像我們古人的智慧，繼續打出好牌了。