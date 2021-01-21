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Tesla聘遙距工作職位 須處理CEO網絡負評

行政人員版 2021/01/21

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【本報訊】Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）無論工作日的白天還是夜深人靜，他都活躍於Twitter。其在Twitter上的言論一直都相當驚人，甚至多次惹禍，需由公關解決問題。

惟去年

...

欄名 : Good Job Insight

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