Tesla聘遙距工作職位 須處理CEO網絡負評 行政人員版 2021/01/21 分享： 【本報訊】Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）無論工作日的白天還是夜深人靜，他都活躍於Twitter。其在Twitter上的言論一直都相當驚人，甚至多次惹禍，需由公關解決問題。 惟去年 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 德企非法監控員工 違「GDPR」罰9845萬 2021/01/20 德企非法監控員工 違「GDPR」罰9845萬 美連鎖藥房請人 應付疫苗接種潮 2021/01/19 美連鎖藥房請人 應付疫苗接種潮 英公司聘拖鞋測試員 安住家中賺42萬 2021/01/18 英公司聘拖鞋測試員 安住家中賺42萬 本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是 2021/01/15 本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是 WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性 2021/01/14 WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美國 商業 媒體 Twitter 馬斯克 職位招聘 求職招聘 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入