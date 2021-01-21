北水南下湧港股 資金氾濫求出路

港股近日上演「大時代」！恒生指數今年短短大半個月，勁升約1成，觸手可及3萬點，創下36年來最佳開局。環球疫下繼續不停印銀紙、舉債救經濟，令熱錢四出探求出路，北水源源不絕湧入全球最抵買的港股，既買內地稀缺的優質新經濟股，也致力賺取AH股差價。即使個別股份定必大上大落，港股短期似已確立水漲船高之勢，投資者倒要警惕其後外圍變調，尤其是美國增加商界稅負，以及疫苗成效可能遜預期。

港股價廉抵買 擁大量科企巨頭

盡管本港疫情反覆，恒指昨天再漲1.1%，連升5日至29962點，上次有相類開局，竟已要回溯至列根尚在位的1985年。細看資金流向，港股今年每個交易日均有超過100億港元北水湧入，昨天再錄203億元後，更令今年至今南下熱錢總量衝破2,000億港元大關，按年飈升逾6倍。

據國泰君安分析，內地互惠基金今年籌募了2,000億元人民幣，絕大部分可買港股，投資組合仍有3成空間換馬港股。北水如此追捧港股，起碼有兩個原因，即新經濟股和AH股差價。

首先，內地內需復甦和增長走勢驚人，投資者最熟悉的優質科技巨頭，諸如騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） ，卻只能在本港和美國可買，北水自然捨難取易，藉互聯互通入市。小米 （01810） 和美團 （03690） 去年染藍，也令恒指的科企權重驟升，能在升浪多分杯羹。

再者，港股整體估值廉宜，恒指市盈率（PE）仍低過MSCI中國指數和滬深300指數等，國企指數更有低絕環球主要指數的12倍PE。在中港兩地同時上市的股份中，A股每有溢價，中芯國際 （00981） 昨天在港收報29.5元，但上海收市價高不止1倍。

上半年勢頭好 視外圍疫苗成效

港交所 （00388） 近日連番破頂，穩當「啡底股」，除因港股交易額突破3,000億元里程碑，也多得快手、嗶哩嗶哩等重磅IPO有望延續穩賺不賠之勢。不獨香港，像Airbnb般上市首天能夠倍升的股份，歐美比比皆是，足證環球熱錢氾濫，投資者蜂擁購入各式資產謀求出路。

美國候任財長耶倫在國會任命聽證會揚言，利率仍處歷史低位，最聰明的做法正是「重錘出擊」（act big），市場更有理由相信白宮推出1.9萬億美元救市方案後，仍將有更多財政刺激，接力紓緩疫情影響。

中外券商普遍認為，南下資金在本港角色會愈益重要，中金預期今後數年都會有年均多達6,000億元人民幣買入港股。港股上半年勢頭良好，幾可肯定，就只怕疫情相關的外圍變數，拖累其後走勢。

美國國債已達21.6萬億美元，等同當地一整年經濟產值，白宮為疫情先使未來錢，終歸要付息及贖回到期債券找數，所需資金來自比如大幅加稅等措施，恐挫損投資氣氛；倘若新冠疫苗最終成效遜預期，又或供應現樽頸，令環球無法遏下疫情，經濟下半年重拾升軌的憧憬霍然落空，市場所受衝擊更是不可估量，投資者在看好股市氣氛中，必須小心防備這些大灰熊出沒。

責任編輯：黃鑠安