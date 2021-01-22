就職禮的紫 美國政治正確顏色

拜登宣誓成為美國第46任總統，典禮當中，副總統賀錦麗與3名前第一夫人，包括米歇爾、希拉莉和布殊太太「撞色」，不約而同穿上紫色系服裝。每逢就職，媒體都會找來專家品評嘉賓穿搭，例如紫色dress code有何用意之類？普遍都指出，紫色在近代美國一直有政治含義，被視為民主、共和黨兩黨合作的象徵。因為紫色由藍色、紅色混合而成，而藍色乃代表民主黨的顏色，共和黨的顏色是紅色。

近代美國 紫色代表兩黨合作象徵

亦有人說，紫色傳統上也代表爭取女權的顏色，源於1916年成立，爭取女性投票權的「全國婦女黨」（National Women's Party），官方顏色中就有紫色。

紫色在古代，其實並非代表甚麼融合、平等、民享之類，反而是尊貴顏色，帝王之色。在英文裏，purple除了解紫色，亦有王權意思，釋放出的訊號很明顯：紫色必定非同凡響。紫色在古代之所以是身份地位象徵，普通百姓無緣，原因和我以前說過的粉紅色一樣，因為物以罕為貴。

在古代西方，紫色染料最早源自海螺的一種，叫骨螺，染出來的紫色被稱為骨螺紫。這種骨螺遍布地中海一帶，染色奧秘藏在體液裏，鰓下腺可分泌黃色黏液，在光照作用下，粘液成為紫色。最早使用骨螺紫染色的據說是公元前千多年的腓尼基（Phoenicia）人，他們可厲害了。我們通常說「四大古文明」，指美索不達米亞即古巴比倫、古埃及、古印度及華夏即中華文明，是指他們各自獨立發展出自己的文明，並對後世其他文明產生深遠影響。

然而，人類歷史上並非沒有其他文明，一些文明不持久，但卻影響後來的文明。古腓尼基文明就曾影響作為歐洲文明源頭的「兩希」---古希臘和希伯來文明；世界多種文字源頭的拉丁字母、希臘字母等，都曾受腓尼基字母影響，大家有時間的話可上網了解多些。

腓尼基人生活在今天的敘利亞到黎巴嫩一帶，善於航海經商，全盛期曾控制部分地中海貿易。腓尼基有一座名城泰爾（Tyre），是當時染色、商貿中心，骨螺紫被稱為「泰爾紫」（Tyrian Purple），當時紫色布料大受歡迎，暢銷遠近。

骨螺體液 古代西方紫色染料來源

大家也想像到，在骨螺提取紫色染料有多麻煩，有說大約6千隻骨螺才能生產1克，亦有指數十萬隻才能染出一件紫色長袍。工藝又複雜，骨螺紫的顏色與曝曬時間有莫大關係，時間過長或過短都影響色澤。如此高要求生產出來的布料，價格自然不菲，理所當然乃富貴象徵。紫色一出世就代表尊貴，據說古羅馬更立法規定，只有最頂層貴族才能穿紫袍，於是西方留下一句諺語：「born to the purple」（出身名門）。

紫色用在人身上代表出身好，為何世界上幾乎所有國家的國旗，都沒有紫色？同樣因為以前紫色顏料罕有。紫色開始普及，是在1856年之後的事，珀金（William Henry Perkin）研發治療瘧疾藥物時，偶然發現了苯胺紫（Mauveine）化學物質，可作人工合成紫色染料，紫色自此才離開尊貴，走入百姓。然而很多國家的國旗，在1856年之前就已經確定，總不能隨便改動。另外一個原因，1856年之後成立的國家，多數都是經過革命建立起來，追求更平等社會，曾作為帝王貴族專屬的紫色，不大符合，格格不入。

除了西方，紫色在中國代表的都是極致尊貴，例如天上的中央，天帝的宮紫宮，叫紫微星，地上的中心叫紫禁城，穿紫的也都非富則貴。論地位，紫色毫不輸給象徵王權的黃色。東方古代的紫色染料，來源就不是動物，而是植物，從紫草根部萃取出來。紫草雖比染料骨螺好找，但容易褪色，工序亦十分繁複，價格也好不到哪裏。

科技和工業的進步打破了顏色壁壘，讓我們今天的生活多釆起來。古時，一種顏色是否得以普及，視乎生產難不難。今天一種顏色火不火，一句說話或一個動作就得。南韓天團《防彈少年團》（BTS）曾經有一句slogan「I purple you」取代「I love you」，代表愛粉絲們，源於紫色是彩虹最後一個顏色，紫色意味彼此長久相愛云云，多麽煞食，紫色已不單止是一種顏色。所以說，有時大眾多麼容易被操弄，只要操弄者具備魅力。

拜登的魅力就一般，現在蜜月期，別人不會為難你，遲些就知味。政治是眾人的事，而人多想法又不一樣，且善變，拜登的總統路也不易行。其實，做得總統預了路崎嶇，卸任無人大罵已經不算衰。總統沒有永遠的光環，就好像美國著名服裝品牌Brooks Brothers，46任總統中超過40個就職時都穿他們出品的外套，夠威了吧，去年卻敵不過新冠，申請破產，今年拜登穿了Ralph Lauren，品牌的奮鬥史也是「美國夢」的詮釋，政治正確。

至於紫色，今天在美國亦被認為正確，但所謂正確，當風向吹歪少許就可能不再正確。政治立場從來多變，正如紫色也有深淺，偏紅的紫叫purple，偏藍的紫叫violet，不能仔細分清顏色的人，或者黑白較分明，政治上就不夠活靈。