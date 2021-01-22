全面檢討稅制 為港經濟注新動力

香港經濟如何在疫情後迎難而上，早日走上復甦之路，是政府政策的關鍵議題。財政司司長陳茂波早前表示，政府本財政年度將錄得超過3,000億港元赤字，是香港歷來赤字規模最大的一年，主要源於多輪紓困措施。由於大部分紓困措施都是一次性開支，因此不會對政府構成長遠的財政負擔。

港府首要任務 控疫重啟經濟

雖然有人擔心，龐大的赤字會影響政府的財政穩健性，並認為應該開始考慮如何增加儲備，我們深信政府的首要任務是控制本港疫情，讓經濟活動得以重啟，待經濟復甦時，才深入整頓財政。

推動香港經濟在疫情後重拾增長的最大助力，無疑是中國內地市場。環觀全球，中國是2020年唯一實現正增長的主要經濟體。根據「一帶一路」建設與「粵港澳大灣區」發展這兩項重要國家發展戰略，香港仍可繼續發揮我們的專長，以及作為重要平台的角色。本文將探討政府能如何引入新的稅務優惠或優化現行稅制，以配合經濟發展的大方向。

推優惠稅率 吸企業設地區總部

由於亞太區仍是環球經濟發展的火車頭，香港有必要吸引更多跨國企業在港設立亞太區地區總部，以提升我們的商業領導地位。根據立法會秘書處資料研究組於2020年6月發表的報告，新加坡是跨國企業於亞太區設立地區總部的首選地點：於2017年，首100間規模最大的跨國公司中，有46%選址新加坡，香港則佔37%；至於首100間跨國科技公司，差距更明顯--當中59%落戶新加坡，而香港只佔18%。

縱使地區總部選址受多項因素影響，但其中一個原因是新加坡積極對認可的地區總部提供稅務誘因，讓這些企業就合資格活動享有5%至15%的較低利得稅率。

對比新加坡，香港的吸引力則顯得相當遜色，地區總部現時並沒有任何稅務優惠，和其他企業一樣，通常要就其利潤繳納16.5%的利得稅。

由於跨國企業一般會將企業財資中心和地區總部設置在同一個地方，即使香港於2016年推出企業財資中心稅務優惠措施，讓合資格的企業財資中心可享8.25%的優惠稅率，亦難以吸引跨國企業來港設立地區總部。

因此，我們建議政府引入地區總部稅務優惠措施，規定只要企業在香港的投資總額、營運成本及職位創造達到一定水平，合資格的地區總部收入就可享有8.25%的優惠稅率。

擴科研扣稅範圍 加快融合大灣區

此舉不但可以與現時企業財資中心的稅務優惠措施相輔相成，亦可以進一步吸引有意進軍大灣區市場的跨國企業，將其地區總部設於香港。

內地創科發展一日千里，2019年公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，更規劃將大灣區建設成國際科技創新中心。雖然近年香港的研發開支有所增加，2019年高達263.33億港元，但和大灣區內另一主要城市深圳相比，仍然偏低。

深圳於2019年的研發投入達1,328億人民幣，佔當地生產總值4.9%，遠遠高於同期香港研發投入佔當地生產總值的0.92%。

此外，大部分港企在內地設廠從事生產的同時，會在當地進行研發活動。根據統計處發表的《2019年香港創新活動統計》報告，私人企業於2019年外判予香港以外機構的研發開支為17.9億港元（佔外判研發開支總額的48%），當中有超過一半位於大灣區。

為吸引企業在本港投資更多研發項目，推動本地的研發工作和培育本地研發人才，政府引入了相關稅務優惠措施，包括自2018年4月1日起為「合資格研發活動」提供的200%至300%的加計稅務扣減，惟私人企業外判予香港以外機構的研發開支則不可享有此項稅務扣減。

我們建議擴大加計稅務扣減的適用範圍，只要相關外判機構位於大灣區內，不論是否為學院或私人機構，該外判研發開支的費用也可享有200%至300%的加計稅務扣減，以深化香港與大灣區城市的創科合作，推動經濟協同發展。

與內地探討 免徵股息預提稅

目前內地相關稅例規定，中國居民企業須就分派付予非中國居民企業股東的股息，按10%的稅率繳納企業所得稅（即股息預提稅），而根據內地與香港簽訂的避免雙重徵稅安排，如果香港居民企業在一間中國公司直接持有25%或以上股權，相關的股息預提稅可減至5%。

我們建議香港政府與內地有關當局探討，可否免徵香港企業從大灣區子公司的股息預提稅，以進一步鼓勵香港投資者在大灣區發展。

在疫情打擊下，香港各行各業、社會大眾都承受着巨大壓力。隨着本港疫情逐漸受控，我們希望政府積極對香港的稅制進行全面檢討，推進與大灣區內其他城市的創科融合，透過打通「內循環」和「外循環」，借助粵港澳大灣區的發展空間，為香港經濟注入長遠增長新動力，以確保長期財政穩健的可持續性。

（本文觀點僅代表作者個人觀點，並不一定反映安永全球機構或其成員機構的觀點。）

▲ 政府應積極對香港的稅制進行全面檢討，推進與大灣區內其他城市的創科融合。（資料圖片）