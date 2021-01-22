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坐北海道最新觀光船GARINKO $260紋別觀流冰夠震撼

副刊版 2021/01/22

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疫情下雖然大家無法遊日，但嚴冬中總教人想起北海道。每年約1月至3月，都會有大量流冰（漂浮海冰）流到日本東北部的鄂霍次克海，也有不少觀覽浮冰的破冰船從網走和紋別出發，紋別的流冰觀光船已推出到最新型號

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欄名 : 旅事通

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