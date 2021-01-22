當看《瞬間看地球》也覺精采時，腦袋肯定出現嚴重問題。是的，是悶慌了。下星期，便是醫生「足不出港」一周年紀念，只可惜有限聚令，要不來個「悶慌派對」，相信同病相憐參加者必定極廣。

過往所投訴的忙碌，原來是「精采」，科研生涯便令醫生過去二十年不斷東奔西跑，很多時一覺醒來也記不起身在何方，雖則疲勞但有機會接觸不同人物、不同文化、不同食物，回想實在是福份，多年專欄寫作，也不乏以其中趣聞趣事作主題。至今已有一年駐足香港，實覺沉悶，惟沉悶中仍要尋找樂趣。

最大好處是多留家跟年老母親食飯，以往不是出埠便是應酬，很少在家。能多陪母親是好事，只可惜醫生素來對食物腌尖腥悶、要求多多，老母親很可能早已心裏咒罵政府抗疫不力，迫使兒子留家禍害母親。另一好處就是增加閱讀時間，惟買書不便，所以搭上了Kindle電子書，除方便外，字體也可以放到極大，對這雙年紀漸長的細眼睛來說，實是種解脫。

第三好處是趁機會學習新事物，過去跟朋友唱卡拉OK，他們唱罷獲讚繞樑三日，而醫生唱罷卻被嘲「擾攘三日」，所以在早前疫情稍為紓緩的日子裏，曾去學唱歌，但最終結論是沒有天份，便不再勉強，更不要勉強別人受苦。

抗疫之路漫長，最重要是在困惑的日子求新求變，苦中作樂是生存道理。