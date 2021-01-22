很喜歡羅拔迪尼路於2015年主演的電影《The Intern》（港譯：見習冇限耆），他飾演退休印刷月曆公司高層Ben，加入了全是年輕人的網購公司，擔任「大齡實習生」。驟眼看，大齡的Ben像去錯地方，但故事發展下去，Ben的人生閱歷和處世，竟能補足90後年輕女上司的各種人際關係問題。後來同事們對Ben大為改觀，由開頭以為他是負資產，到後來個個視他為公司之寶。當時的電影宣傳是這樣的：「經驗是永不過時的履歷」，我在想，如果現實世界中，有企業願意提供這樣的「大齡實習生」或「大齡聘請」計劃，那會有多好。

上周，看見友人公司Fimmick的招聘公告：誠聘50+「社交媒體客戶服務助理」乙名，負責為客戶的社交媒體專頁回覆查詢、了解社群動向及跟進其他有關事宜，擁文員／行政／客戶服務經驗優先（有興趣者可電郵fimmickers@fimmick.com查詢或逕寄履歷申請）。細看工作描述，這絕非斟茶遞水工種，是真正會接觸客戶、需要腦力付出又同時學到嘢的職位。

本地行內人士俱知，Fimmick乃數一數二的數碼營銷公司，近年屢獲大獎，很多想入行的年輕人都趨之若鶩，要請人的話，根本完全無難度。我一看該公司的50+招聘，馬上致電其高級企業事務及文化經理、旗下「傳耆」共同創辦人及執行總監梁藹婷（Joyce），我禁不住興奮地對她說：「你們公司又帶頭做好事！」Joyce笑言，皆因以前有機會聘了一位50+人士幫手，對方工作態度非常認真，給公司上下留有很好的印象，所以今次開設這個職位，年輕同事們都主動提出想繼續請50+人士。

一家充滿年輕氣息的數碼營銷公司，能看到50+這個年齡層的價值和潛能，確實少見。我笑着對Joyce說：「你們公司把我當年對電影《The Intern》的想像切實地活現了！」而我和Joyce都有共同願景，Fimmick是第一間，但不會是唯一一間。我們都希望，日後更多企業都能做到職場無限耆，願意以行動去肯定50+的人才。