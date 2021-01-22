酒店日菜新成員Zoku 名廚之徒主理

灣仔新酒店The Hari於去年底開幕，當中有一間主打的餐廳名為Zoku，請來日本名廚松久信幸（Nobu San）其中的一個徒弟Phillip Pak作主廚。餐廳菜單包羅壽司、刺身、串燒、天婦羅及創意

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