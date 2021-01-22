酒店日菜新成員Zoku 名廚之徒主理 副刊版 2021/01/22 分享： 灣仔新酒店The Hari於去年底開幕，當中有一間主打的餐廳名為Zoku，請來日本名廚松久信幸（Nobu San）其中的一個徒弟Phillip Pak作主廚。餐廳菜單包羅壽司、刺身、串燒、天婦羅及創意 ... 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 在家打造威士忌盛宴 自製 Johnnie Walker 佐酒小食 今日 在家打造威士忌盛宴 自製 Johnnie Walker 佐酒小食 米芝蓮兩星中菜館 打造懷舊粵菜 2021/01/08 米芝蓮兩星中菜館 打造懷舊粵菜 送禮佳品 精選聖誕特色禮物籃 2020/12/18 送禮佳品 精選聖誕特色禮物籃 鮨白鳥主打廚師發辦 嘗金秋海產及頂級和牛 2020/12/04 鮨白鳥主打廚師發辦 嘗金秋海產及頂級和牛 猴子出沒注意 The Wild Monkey Inn奇妙之旅 2020/12/04 猴子出沒注意 The Wild Monkey Inn奇妙之旅 飲食資訊 餐廳情報 疫情 日本 酒店 餐廳 美食 酒吧 魚 海鮮 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入