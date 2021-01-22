網絡起底定罪難 法例怎與時俱進？

本港網絡起底問題嚴重，但有關條例被形容是「無牙老虎」，個人資料私隱專員公署正檢視定罪與舉證門檻。

不少人的個人資料在網上公開，增加被起底的風險，法例需與時俱進。

檢視舉證門檻 增罰則阻嚇力

個人資料私隱專員鍾麗玲在立法會政制事務委員會上表示，去年共處理1,198宗起底投訴，主要涉及警員及市民，他們在公開表達支持或反對政府後便遭起底，情況雖不及前年修例風波之時，但仍然嚴重。有立法會議員反映，有3宗涉及起底的案件被判緩刑，質疑《私隱條例》欠阻嚇作用。

私隱條例的罰則不輕，干犯條例第64條的刑事罪行可面臨最高刑罰一百萬元及監禁5年，比新加坡同類法例的最高罰則（5,000坡元及監禁12個月）要高，但外地也有罰則更重的例子，例如美國密歇根州去年引入一項針對起底（doxxing）的條例，初犯會被警告，再犯會面臨5年監禁，若受害者因此死亡則可被判監10年。

一旦談及起底，人們腦海中第一反應或是黑客入侵受害者電腦竊取其資料、將其公諸於世，但現時不少社媒用戶已將大部分個人資料公開於網上，不少政府人員亦然，起底者若只是將這些資料複製粘貼，又可否構成刑事罪行？

個人資料私隱專員公署指，這類做法可能違反保障資料第1及第3原則，因收集他人資料時需符合自己的職能與活動。有議員表示條例已經落後、未能處理網上世界起底事宜，有如「無牙老虎」。

新加坡去年針對《防止騷擾法》（POHA）修例，專門打擊起底行為，並根據公開他人資料的不同目的予以不同程度的懲罰，這三類目的分別為

1）意圖導致他人受到騷擾、驚慌或苦惱，受害者的家人即使沒有被起底，但若因此受到情緒波及，也可入罪；

2）意圖導致受害者本人（不包括其家人）懼怕受到暴力對待；

3）意圖導致他人暴力對待受害者或其家人與同事。發布受害者資料的人士即使無意導致他人受到上述傷害，但若有能力理解行為的後果，也可入罪。

保護個人資料 不立於危牆下

英國的《1997年免受騷擾法令》亦以起底者的意圖為舉證標準，起底者的行為若導致他人受到騷擾、或有能力理解其行為的後果，便干犯有關條例，但若有關行為是為了阻止或揭發犯罪、及符合法律原意，便不會被追究。

法例尚有不足的情況下，普通市民最好的自保之道依然是保護好個人資料（見表），不立於危牆之下。

▲ 現時不少社媒用戶已將大部分個人資料在網上公開，增加遭網絡起底風險。（資料圖片）