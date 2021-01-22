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英企研「情緒手環」 了解打工仔WFH狀態

行政人員版 2021/01/22

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【本報訊】新冠肺炎爆發，顛覆了傳統的工作模式，部分企業自去年開始實施在家工作（WFH）安排。惟在家工作太長時間，將生活與工作界綫變得模糊，可是會傷害員工的心理健康。

對於僱主來說，要遠距留意員工的心理情

...

欄名 : Good Job Insight

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