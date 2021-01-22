英企研「情緒手環」 了解打工仔WFH狀態 行政人員版 2021/01/22 分享： 【本報訊】新冠肺炎爆發，顛覆了傳統的工作模式，部分企業自去年開始實施在家工作（WFH）安排。惟在家工作太長時間，將生活與工作界綫變得模糊，可是會傷害員工的心理健康。 對於僱主來說，要遠距留意員工的心理情 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Tesla聘遙距工作職位 須處理CEO網絡負評 2021/01/21 Tesla聘遙距工作職位 須處理CEO網絡負評 德企非法監控員工 違「GDPR」罰9845萬 2021/01/20 德企非法監控員工 違「GDPR」罰9845萬 美連鎖藥房請人 應付疫苗接種潮 2021/01/19 美連鎖藥房請人 應付疫苗接種潮 英公司聘拖鞋測試員 安住家中賺42萬 2021/01/18 英公司聘拖鞋測試員 安住家中賺42萬 本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是 2021/01/15 本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是 新冠肺炎 肺炎 英國 壓力 在家工作 智能手帶 社會民生 科技產品 創新科技及應用 IT技術 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入