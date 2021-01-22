中美關係 善良天使戰勝邪惡力量？

在美國新任總統拜登甫宣誓，中國突宣布制裁蓬佩奧等28名特朗普政府前官員，無疑是向拜登示警，為未來雙邊關係劃出底綫。分析人士相信，未來中美關係大方向是「施壓＋競爭＋合作」，雙方現處摸底階段。

拜登籲國民團結 中美更需團結

外交部發言人華春瑩昨日慨歎，經過那些非常困難和不平凡的時光後，中美人民都值得擁有更美好的未來。她指拜登多次強調「團結」，這正是中美關係當前所需，而相信在兩國共同努力下，中美關係中，善良的天使能夠戰勝邪惡的力量。

不過，中美即使找到合作契機，關係有所緩和，恐也無法回到特朗普時代之前，尤其拜登已視中國為競爭對手，會積極拉攏盟友圍堵中國，但盟友在疫下為尋求與中國合作，未必願意選邊站，中國更應廣交朋友破局。

中國外交部昨天凌晨宣布，制裁蓬佩奧、納瓦羅等28名美國前政府官員，此舉對內是向國民交代，為了捍衞國家利益不得不出招，選擇在美國新政府上台行動，是避免反華官員在最後任期作出更瘋狂行為；對外則向拜登發出警告，刻意抹黑中國是有後果，須尊重中國核心利益，遵守規則這條底綫。

中美現階段要全面改善關係，相信荊棘滿途，因美國朝野共識，已將中國視為威脅，尤其中國在去年疫情肆虐下，GDP突破100萬億元人民幣，相當於美國經濟總量逾7成，更令美國覺得中國威脅愈來愈逼近，而最新的研究又指中國10年內可能超越美國成為最大經濟體。從拜登多名候任重要閣員在參議院聽證會上發言，都認定中國是威脅，相信會進一步採取措施壓制中國崛起。

拜登遏華方向預期不變，但不會像特朗普般粗暴，而是講求規則，爭取更多盟友支持來圍堵中國，相信會打組合拳，意識形態上不會讓步，高科技也不會轉移和輸出，但在氣候、醫療和經濟上，有重啟合作空間。拜登甫上台便簽署十多項行政命令，當中包括重返世衞組織和《巴黎氣候協定》，但這並不代表可重建美國領導地位，關鍵是盟友是否願意跟從。

中美進入試探期 料迎短暫緩和

新加坡前駐聯合國代表馬凱碩分析指，拜登對華強硬是意料中事，因這是民主共和兩黨共識，但希望他在對華實施任何政策前，先聆聽盟友意見，屆時便會發現東亞已經有非常強烈共識，區內在疫下須與中國合作，才能令經濟復甦。即使是歐盟，美歐之間已現分歧，加上中歐又達成投資協定，歐盟會否為意識形態而放棄與華的經濟實利？

面對中美關係新篇章，中國亦早已制定應對方案，如加大開放力度，透過經濟讓利，爭取更多朋友勿向美國靠邊站，並積極構建內循環和科技自主，以免續被美國卡脖子。

拜登上任初期，中美將步入試探期，或會迎來短暫緩和。誠如美國前駐港總領事唐偉康所指，中美分歧多於相同之處，難有重大突破。一旦爭議再起，美國將會在人權或科技方面進一步施壓。在新形勢下，中國在中美攻防戰相信會較被動，盡力保持與美既競爭又合作的局面。在拜登主政下的中美關係，究竟會出現善良天使，抑或邪惡力量？大家拭目以待。

責任編輯：陳靜芬