7-11祝福大滿罐 有密實鎖扣最啱存放賀年零食

過年要有新年氣氛，又點少得糖果同全盒呢？黛安收到風，7-Eleven同Sanrio將為大家帶嚟由Hello Kitty、My Melody及Pompompurin（布甸狗）嘅3款Sanrio characters「祝福大滿罐」，蓋上仲有唔同祝福賀語，為大家送上祝福。

今次換購最特別嘅係粉絲可自行選擇喜愛嘅款式，即日起早上7時開始，去7-Eleven購物滿$50，加$48就可以換一款「Sanrio characters祝福大滿罐」返屋企。呢款大滿罐配有不鏽鋼鎖扣及密實矽膠環，加強密封功能，可以用嚟存放曲奇、薯片及乾果等零食，方便又實用。新年時更可放入油角、笑口棗及小煎堆等，招呼來拜年嘅親友。

每款小罐都有唔同顏色設計，例如Hello Kitty「幸福」祝福大滿罐，紅噹噹嘅大滿罐印有桃花，令你新一年人見人愛。Pompompurin「健康」祝福大滿罐，布甸狗與黃色大滿罐簡直係絕配，恭祝大家新一年健健康康。想換購就要快手，因為數量有限，換完即止，而且不設預訂，千祈唔好錯過喇！

本文轉載自《晴報》

▲ 在7-Eleven購物滿$50，加$48就可以換購「祝福大滿罐」乙款。

▲ 「祝福大滿罐」約12cm高，適合擺放糖果小食。