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當企業不需要我時便退休

行政人員版 04:00 2021/01/22

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小米創辦人雷軍最近在一個訪問上說，他40歲的時候，有一次從夢中醒來，想到自己曾經想辦一家偉大的公司，做一些偉大的事情，但到了40歲卻感覺自己一事無成，於是便決定創辦小米。

我8年前創業，當時已經46歲。創業前是跨國廣告集團的香港區CEO，在別人眼中算有點小成，但我仍有點一事無成的感覺，當時公司的業績雖然連年上升，但未必是自己的功勞，始終跨國企業的品牌和資源扮演着很大的角色，有沒有我也可以好好地發展（事後也證明這點）。而最重要的是，在跨國企業很難推展自己的理念，做了很多，卻沒有甚麼成就似的。

這8年來，相對於大集團，我們仍只是「小士多」，但這裏的一草一木都是自己栽種的，感覺踏實很多。做錯了，自己承擔後果；做對了，與同事共享成果。

若以賺錢的角度來看，比起跨國企業，連「小成」也談不上；但在落實理念並體驗其生命力的角度看，便很有滿足感。

雷軍說他在50歲時曾經考慮過退休的問題，但現在他考慮退不退休只有一個前提，就是這個企業需不需要他。我在打工的時候也想過，如果繼續做下去的話，我會在50歲退休，我現在已經超過50歲，現在我的想法跟雷軍也一樣：如果這個企業仍需要我的話，我便不退休。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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