國策支持下2025年中國電動車銷量料增4倍　Global X主題ETF把握相關潛在機遇

中國新能源車產業獲國家政策支持，十四五將其納入發展重點，加上中國國務院去年11月公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》（下稱《規劃》），為支持新能源車措施提供明確發展框架。股市向來對未來發展趨勢敏感，在市場資金持續追捧下，近期全球電動車相關股份皆開啟了「加速」模式，成為投資者關注的焦點。



根據中國乘用車市場信息聯席會（下稱乘聯會）每月公布的內地汽車銷售數據，去年12月新能源汽車批發銷量達到21萬輛，按年升53.6%，比11月上升15.6%。而2020全年新能源汽車批發銷量剛達到117萬輛，按年增長12%，反映內地電動車市場保持較強增長氣氛。踏入今年，電動車產業仍維持增長，預計全年電動車銷量有望達到150萬輛，比2020年117萬輛高出33萬輛，按年增28%。

電動車逐步取代傳統汽車

現時，內地電動車佔整體新車比例仍未算太高。根據乘聯會資料，去年乘用車零售銷量達到1928.8萬輛，當中電動車佔110.9萬輛，比例為5.7%。不過，電動車比例未來有望不斷攀升。根據國務院《規劃》中設定的目標，電動車銷售量於2025年將達到汽車新車銷售量的20%，而目前中國電動車銷售約佔總額5%，換言之，未來數年市場將有高達4倍的增長空間。

此外，不少投資大行分析師均認為，電動車將會是汽車發展的未來。瑞銀認為，中國電動車製造商具有結構性優勢，預計內地電動車的滲透率將從2025年的20%逐年攀升，到2030年將達至47.5%，逐步取代傳統汽車。（見下圖）

資料來源：瑞銀

全國充電站建設持續完善

另一個與電動車發展相輔相成的重要因素，是充電設施的配套。而這幾年，中國內地的電動車充電基礎設施大幅增加。據新浪財經報道，新能源車與充電站的比例由2015年的6.4：1，大幅提高至2019年的3.1：1（見下圖），可見電動車配套設施正不斷發展，以配合消費者需求。

資料來源：新浪財經

去年11月，國家電網公布，旗下智慧車聯網平台接入的充電站已達到103萬個，覆蓋全國29個省、273座城市、服務逾550萬人，初步形成全球最大充電服務網絡。其中公共充電站有62.6萬個，佔全國總數93%及全球公共充電站總量66%。而國家電網計劃未來更計劃增設30萬個車網互動充電站，進一步提升充電站的功能及便利性。

▲ 充電設施配套網絡與電動車技術發展可謂相輔相成。

中國的電動車市場現正處於起飛階段，由內地企業生產的電動車在技術上持續進步，加上電池效能不斷改進，以及充電站等基礎設施正逐步完成架設，未來電動車的使用成本將能進一步降低。而事實上，中國早已成為全球最大的電動車市場。根據《中國新能源汽車產業發展報告（2020）》顯示，2019年中國新能源汽車銷量達120.6萬輛，佔全球市場份額53%，市場規模連續5年居全球首位。而國際能源署亦預計，到2030年，中國將繼續保持全球電動車銷量的壓倒性優勢，中國電動車的國際市佔率可達57%。

一籃子股份可分散風險

中國擁有全球最大的電動車市場，電動車行業發展前景樂觀，預期更多內地企業將加入相關行業。未來5至10年，將是中國電動車產業升級崛起的黃金時代，相信有望持續帶動相關企業發展。

不過，目前與電動車相關的中國企業眾多，投資者未必有足夠時間逐一研究，而投資中國電動車主題ETF，就不失為一個可行的方案，既可把握整個行業發展所帶來的增值機會，同時有效分散風險。

了解更多Global X ETF 如何捕捉中國電動車機遇

(特約)



本文件僅供香港投資者。本文件並非買賣任何證券或其他金融工具的招攬、要約或推介。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。投資者應參閱本基金的基金說明書所載的詳情，包括風險因素。發行者:未來資產環球投資(香港)有限公司。本文件並未經香港證監會審閱。