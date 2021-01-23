淘大花園睇樓量急升 平均呎價$1.63萬 置業家居 2021/01/23 分享： 【直擊二手屋苑市況】疫情影響全球經濟，市民憧憬的「沙士價」有沒有出現？九龍灣淘大花園本月暫錄22宗成交，較去年1月增加83%，樓價亦按年升約3%。 利嘉閣地高級聯席董事鮑允中解釋，業主議價空間增加，近期 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 抗疫1年 二手市場旺過上年 今日 抗疫1年 二手市場旺過上年 海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起 今日 海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 今日 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 今日 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 今日 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 最新專欄文章 更多 抗疫1年 二手市場旺過上年 今日 抗疫1年 二手市場旺過上年 銀湖‧天峰本月錄6宗成交 呎價重上$1.5萬 今日 銀湖‧天峰本月錄6宗成交 呎價重上$1.5萬 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 今日 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 今日 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 今日 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入