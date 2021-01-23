淘大花園睇樓量急升 平均呎價$1.63萬

【直擊二手屋苑市況】疫情影響全球經濟，市民憧憬的「沙士價」有沒有出現？九龍灣淘大花園本月暫錄22宗成交，較去年1月增加83%，樓價亦按年升約3%。

利嘉閣地高級聯席董事鮑允中解釋，業主議價空間增加，近期

...