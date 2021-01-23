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海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起

置業家居 2021/01/23

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【直擊二手屋苑市況】紅磡海濱南岸今年1月截至21日錄得7宗成交，平均呎價$17,185，較2020年1月的2宗及$17,105，成交量按年增加5宗或2.5倍，屬50大屋苑中成交量升幅最多的項目。

美聯首

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