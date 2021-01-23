海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起 置業家居 2021/01/23 分享： 【直擊二手屋苑市況】紅磡海濱南岸今年1月截至21日錄得7宗成交，平均呎價$17,185，較2020年1月的2宗及$17,105，成交量按年增加5宗或2.5倍，屬50大屋苑中成交量升幅最多的項目。 美聯首 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 抗疫1年 二手市場旺過上年 今日 抗疫1年 二手市場旺過上年 淘大花園睇樓量急升 平均呎價$1.63萬 今日 淘大花園睇樓量急升 平均呎價$1.63萬 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 今日 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 今日 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 今日 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 最新專欄文章 更多 抗疫1年 二手市場旺過上年 今日 抗疫1年 二手市場旺過上年 銀湖‧天峰本月錄6宗成交 呎價重上$1.5萬 今日 銀湖‧天峰本月錄6宗成交 呎價重上$1.5萬 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 今日 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 今日 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 今日 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入