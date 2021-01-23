映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 置業家居 2021/01/23 分享： 【直擊二手屋苑市況】自國泰宣布裁員後，機師空姐劈價沽貨，東涌成為二手「尋寶」地區。在外區客的帶動下，東涌區二手交投仍然熾熱，映灣園本月暫錄31宗成交，已超上月全月，亦較去年1月增4成。 映灣園本月已錄 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 抗疫1年 二手市場旺過上年 今日 抗疫1年 二手市場旺過上年 淘大花園睇樓量急升 平均呎價$1.63萬 今日 淘大花園睇樓量急升 平均呎價$1.63萬 海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起 今日 海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 今日 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 今日 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 最新專欄文章 更多 抗疫1年 二手市場旺過上年 今日 抗疫1年 二手市場旺過上年 銀湖‧天峰本月錄6宗成交 呎價重上$1.5萬 今日 銀湖‧天峰本月錄6宗成交 呎價重上$1.5萬 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 今日 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 今日 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起 今日 海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入