映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高

【直擊二手屋苑市況】自國泰宣布裁員後，機師空姐劈價沽貨，東涌成為二手「尋寶」地區。在外區客的帶動下，東涌區二手交投仍然熾熱，映灣園本月暫錄31宗成交，已超上月全月，亦較去年1月增4成。

映灣園本月已錄

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