嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交

【直擊二手屋苑市況】天水圍嘉湖山莊銀碼較細，向來是上車天堂，本月成交相當暢旺，成為50大屋苑之冠。嘉湖山莊1月截至21日錄得45宗成交，已超越2020年1月全月的29宗，按年大增16宗或55.2%。而

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