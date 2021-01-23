沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交

【直擊二手屋苑市況】沙田第一城本年1月截至21日共錄39宗成交，已超越去年1月全月的27宗，升幅達44.4%；而平均呎價則由去年1月的$16,693升至本月的$17,400，升幅為4.2%。美聯營業經

...