銀湖‧天峰本月錄6宗成交 呎價重上$1.5萬

【直擊二手屋苑市況】馬鞍山銀湖‧天峰本月截至21日錄得6宗成交，平均呎價$15,177，較去年1月的8宗及$15,007，分別跌25%及升1.1%。事實上，銀湖‧天峰2020年第四季起受疫情影響，9月

...