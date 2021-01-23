抗疫1年 二手市場旺過上年 置業家居 2021/01/23 分享： 新冠肺炎疫情持續至今已經達1年，疫市下二手市場表現如何？今期本刊回顧過去一年二手市況，了解各大屋苑樓價表現。 2020年1月22日，香港出現第一宗新冠肺炎確診個案，至今已經滿一年。綜合利嘉閣地產研究部及 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 淘大花園睇樓量急升 平均呎價$1.63萬 今日 淘大花園睇樓量急升 平均呎價$1.63萬 海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起 今日 海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 今日 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 今日 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 今日 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 最新專欄文章 更多 銀湖‧天峰本月錄6宗成交 呎價重上$1.5萬 今日 銀湖‧天峰本月錄6宗成交 呎價重上$1.5萬 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 今日 沙田第一城量價齊升 連錄呎價逾$2萬成交 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 今日 嘉湖山莊買家趕新年前入市 錄45宗成交 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 今日 映灣園外區客尋寶 呎價創逾1年新高 海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起 今日 海濱南岸投資者放盤增 2房叫價$825萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入