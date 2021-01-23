抗疫1年 二手市場旺過上年

新冠肺炎疫情持續至今已經達1年，疫市下二手市場表現如何？今期本刊回顧過去一年二手市況，了解各大屋苑樓價表現。

2020年1月22日，香港出現第一宗新冠肺炎確診個案，至今已經滿一年。綜合利嘉閣地產研究部及

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