屯門帝御‧嵐天 最快下周上樓書及開價 最細184呎起

帝國集團及香港小輪合作發展的屯門青山灣大型新盤帝御，最後一期帝御‧嵐天（帝御第3期）為2021新盤焦點之一，上月底已批預售樓花同意書，計劃最快下周公價單價錢。

帝御‧嵐天位置坐落屯門青山公路青山灣段8號

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