屯門帝御‧嵐天 最快下周上樓書及開價 最細184呎起 置業家居 2021/01/23 分享： 帝國集團及香港小輪合作發展的屯門青山灣大型新盤帝御，最後一期帝御‧嵐天（帝御第3期）為2021新盤焦點之一，上月底已批預售樓花同意書，計劃最快下周公價單價錢。 帝御‧嵐天位置坐落屯門青山公路青山灣段8號 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 Silversands首批50伙開價 折實$586.31萬起 今日 Silversands首批50伙開價 折實$586.31萬起 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 今日 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 最新專欄文章 更多 Silversands首批50伙開價 折實$586.31萬起 今日 Silversands首批50伙開價 折實$586.31萬起 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 今日 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 啟德MONACO 首輪145伙明天開售 2021/01/16 啟德MONACO 首輪145伙明天開售 山頂77/79 PEAK ROAD 最細6,061呎起 下周可預約參觀 2021/01/16 山頂77/79 PEAK ROAD 最細6,061呎起 下周可預約參觀 長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起 2021/01/09 長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入