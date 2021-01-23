Silversands首批50伙開價 折實$586.31萬起 置業家居 2021/01/23 分享： 踏入2021年，信置旗下新盤密密推，首季最少推出3個全新盤，當中馬鞍山Silversands昨公布首張價單50伙，折實價錢$586.31萬起，折實呎價$18,889起。 Silversands上載首張價 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 屯門帝御‧嵐天 最快下周上樓書及開價 最細184呎起 今日 屯門帝御‧嵐天 最快下周上樓書及開價 最細184呎起 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 今日 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 最新專欄文章 更多 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 今日 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 屯門帝御‧嵐天 最快下周上樓書及開價 最細184呎起 今日 屯門帝御‧嵐天 最快下周上樓書及開價 最細184呎起 啟德MONACO 首輪145伙明天開售 2021/01/16 啟德MONACO 首輪145伙明天開售 山頂77/79 PEAK ROAD 最細6,061呎起 下周可預約參觀 2021/01/16 山頂77/79 PEAK ROAD 最細6,061呎起 下周可預約參觀 長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起 2021/01/09 長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入