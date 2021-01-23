  • 19°C
香港時間 : 2021123日 (六) 02:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Silversands首批50伙開價 折實$586.31萬起

置業家居 2021/01/23

分享：

踏入2021年，信置旗下新盤密密推，首季最少推出3個全新盤，當中馬鞍山Silversands昨公布首張價單50伙，折實價錢$586.31萬起，折實呎價$18,889起。

Silversands上載首張價

...

欄名 : 新盤速遞

相關文章

屯門帝御‧嵐天 最快下周上樓書及開價 最細184呎起
今日
屯門帝御‧嵐天 最快下周上樓書及開價 最細184呎起
灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬
今日
灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬

最新專欄文章 更多

灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬
今日
灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬
屯門帝御‧嵐天 最快下周上樓書及開價 最細184呎起
今日
屯門帝御‧嵐天 最快下周上樓書及開價 最細184呎起
啟德MONACO 首輪145伙明天開售
2021/01/16
啟德MONACO 首輪145伙明天開售
山頂77/79 PEAK ROAD 最細6,061呎起 下周可預約參觀
2021/01/16
山頂77/79 PEAK ROAD 最細6,061呎起 下周可預約參觀
長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起
2021/01/09
長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起

上一篇文章

疫市樓價仍硬淨 「平行時空」有望延續？

下一篇文章

屯門帝御‧嵐天 最快下周上樓書及開價 最細184呎起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？