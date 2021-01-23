相隔30年才有新供應 港島鐵路盤勢掀搶購潮 置業家居 2021/01/23 分享： 【新盤拆局】港鐵新盤過去多年集中新界及九龍區，近年焦點如南昌站匯璽發展項目、大圍站柏傲莊、荃灣西站海之戀發展項目等，而港島區的鐵路盤久未有全新供應，原來對上一個已經是約30年前。 據港鐵官網顯示，現時已 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 今日 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 今日 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 最新專欄文章 更多 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 今日 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 今日 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 換樓客起動 疫市下伺機吼平價3房 2021/01/16 換樓客起動 疫市下伺機吼平價3房 LP6臨海而建 月租最平$1.2萬起 2021/01/16 LP6臨海而建 月租最平$1.2萬起 兩項工種「捧蛋」 座廁水箱有滲水問題【獲73分】 2021/01/16 兩項工種「捧蛋」 座廁水箱有滲水問題【獲73分】 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入