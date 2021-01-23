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相隔30年才有新供應 港島鐵路盤勢掀搶購潮

置業家居 2021/01/23

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【新盤拆局】港鐵新盤過去多年集中新界及九龍區，近年焦點如南昌站匯璽發展項目、大圍站柏傲莊、荃灣西站海之戀發展項目等，而港島區的鐵路盤久未有全新供應，原來對上一個已經是約30年前。

據港鐵官網顯示，現時已

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欄名 : 樓市熱話

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