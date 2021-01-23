51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 置業家居 2021/01/23 分享： 【港島南岸商場】港島南岸商場名為「THE SOUTHSIDE」，為港島南最大型地標商場，約51萬平方呎，面積比康城商場大，為黃竹坑區內首個商場。THE SOUTHSIDE屬於港鐵商場MTR MALL， ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 今日 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 相隔30年才有新供應 港島鐵路盤勢掀搶購潮 今日 相隔30年才有新供應 港島鐵路盤勢掀搶購潮 最新專欄文章 更多 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 今日 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 相隔30年才有新供應 港島鐵路盤勢掀搶購潮 今日 相隔30年才有新供應 港島鐵路盤勢掀搶購潮 換樓客起動 疫市下伺機吼平價3房 2021/01/16 換樓客起動 疫市下伺機吼平價3房 LP6臨海而建 月租最平$1.2萬起 2021/01/16 LP6臨海而建 月租最平$1.2萬起 兩項工種「捧蛋」 座廁水箱有滲水問題【獲73分】 2021/01/16 兩項工種「捧蛋」 座廁水箱有滲水問題【獲73分】 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入