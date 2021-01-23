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51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕

置業家居 2021/01/23

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【港島南岸商場】港島南岸商場名為「THE SOUTHSIDE」，為港島南最大型地標商場，約51萬平方呎，面積比康城商場大，為黃竹坑區內首個商場。THE SOUTHSIDE屬於港鐵商場MTR MALL，

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欄名 : 樓市熱話

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