鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 置業家居 2021/01/23 分享： 相隔逾30年，港島區鐵路物業新供應回歸，南港島綫黃竹坑站物業正式命名港島南岸，3個期數住宅新盤今年有機會登場，共涉約2,600伙，當中路勁牽頭的晉環有機會首季推售。 鐵路物業以港鐵站上蓋或比鄰的交通方便 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 相隔30年才有新供應 港島鐵路盤勢掀搶購潮 今日 相隔30年才有新供應 港島鐵路盤勢掀搶購潮 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 今日 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 最新專欄文章 更多 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 今日 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 相隔30年才有新供應 港島鐵路盤勢掀搶購潮 今日 相隔30年才有新供應 港島鐵路盤勢掀搶購潮 換樓客起動 疫市下伺機吼平價3房 2021/01/16 換樓客起動 疫市下伺機吼平價3房 LP6臨海而建 月租最平$1.2萬起 2021/01/16 LP6臨海而建 月租最平$1.2萬起 兩項工種「捧蛋」 座廁水箱有滲水問題【獲73分】 2021/01/16 兩項工種「捧蛋」 座廁水箱有滲水問題【獲73分】 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入