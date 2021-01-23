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鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售

置業家居 2021/01/23

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相隔逾30年，港島區鐵路物業新供應回歸，南港島綫黃竹坑站物業正式命名港島南岸，3個期數住宅新盤今年有機會登場，共涉約2,600伙，當中路勁牽頭的晉環有機會首季推售。

鐵路物業以港鐵站上蓋或比鄰的交通方便

...

欄名 : 樓市熱話

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