90後女生租迷你工作坊 疫市創業開採耳店 置業家居 2021/01/23 分享： 現代人愈來愈注重保養，除了保養身體以及皮膚外，亦有人會透過採耳來護理耳朵。採耳店舖Mimikaki由兩位90後女生創立，兩位女生雖然從未有經營生意的經驗，卻毅然決定疫市開舖，開展採耳生意。 採耳雖在不少 ... 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 iSTORAGE 斥$1億開業 睇準荃灣細戶多 迷你倉發展空間大 2021/01/16 iSTORAGE 斥$1億開業 睇準荃灣細戶多 迷你倉發展空間大 本土設計ECOART $2萬創業 發展逾10年成跨國公司 2021/01/09 本土設計ECOART $2萬創業 發展逾10年成跨國公司 OMYMONSTER嬰兒服裝充滿香港特色 2021/01/09 OMYMONSTER嬰兒服裝充滿香港特色 OMYLIVING消毒袋 一邊走路一邊消毒 2021/01/09 OMYLIVING消毒袋 一邊走路一邊消毒 上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場 2021/01/02 上林茶舍 着重人與人交流 疫市下由地舖走入商場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入