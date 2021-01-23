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90後女生租迷你工作坊 疫市創業開採耳店

置業家居 2021/01/23

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現代人愈來愈注重保養，除了保養身體以及皮膚外，亦有人會透過採耳來護理耳朵。採耳店舖Mimikaki由兩位90後女生創立，兩位女生雖然從未有經營生意的經驗，卻毅然決定疫市開舖，開展採耳生意。

採耳雖在不少

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欄名 : 地區‧人‧情

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