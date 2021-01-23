新加坡Midtown Bay城市綜合項目 坐落核心地區 呎價$1.5萬起 置業家居 2021/01/23 分享： 全球經濟環境充滿不確定性，不過新加坡2020年第四季的樓價不論成交量及價格均保持平穩。當中位於新加坡的Midtown Bay，為地標級城市綜合項目Guoco Midtown中的住宅項目，供應219伙， ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Ram Quarter最平$733萬起 進駐貴族地區 2021/01/16 倫敦Ram Quarter最平$733萬起 進駐貴族地區 新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起 2021/01/09 新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起 大阪Advance OSAKA BRILLANT 1房$137萬起 已屆現樓 即買即放租 2020/12/19 大阪Advance OSAKA BRILLANT 1房$137萬起 已屆現樓 即買即放租 泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭 2020/12/12 泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭 新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租 2020/12/05 新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租 新加坡 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入