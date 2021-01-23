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新加坡Midtown Bay城市綜合項目 坐落核心地區 呎價$1.5萬起

置業家居 2021/01/23

分享：

全球經濟環境充滿不確定性，不過新加坡2020年第四季的樓價不論成交量及價格均保持平穩。當中位於新加坡的Midtown Bay，為地標級城市綜合項目Guoco Midtown中的住宅項目，供應219伙，

...

欄名 : 海外置業

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