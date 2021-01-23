革命性uDream 5感養身 夥拍史丹福大學合作研發 置業家居 2021/01/23 分享： 【特別推介】OSIM首度與美國生物感測晶片生產商NeuroSky及美國史丹福大學心胸外科醫生Thomas Burdon博士合作，研發出全球首張植入生物傳感器的uDream 5感養身椅。大家只要將右手放 ... 欄名 : 影音家電 相關文章 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 今日 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 最新專欄文章 更多 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 今日 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 Smart Stick 2合1 活性氧淨化及無綫吸塵機 殺菌除味 輕巧易攜 2021/01/16 Smart Stick 2合1 活性氧淨化及無綫吸塵機 殺菌除味 輕巧易攜 嶄新吸塵機 保持家居一塵不染 2021/01/16 嶄新吸塵機 保持家居一塵不染 全新蒸氣掛熨機 輕鬆撫平摺痕極速出門 2020/12/19 全新蒸氣掛熨機 輕鬆撫平摺痕極速出門 ProTouch直立式蒸氣掛熨機 2020/12/19 ProTouch直立式蒸氣掛熨機 OSIM 電競周邊配件 家具 家電 消費資訊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入