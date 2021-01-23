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OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣

置業家居 2021/01/23

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電競椅與按摩椅，向來風馬牛不相及。OSIM首度與電競品牌Acer Predator合作，開發全球首張具按摩功能的uThrone電競天王椅，新春優惠亦算吸引。壓軸介紹結合AI技術的uDream 5感養身

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欄名 : 影音家電

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