OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 置業家居 2021/01/23 分享： 電競椅與按摩椅，向來風馬牛不相及。OSIM首度與電競品牌Acer Predator合作，開發全球首張具按摩功能的uThrone電競天王椅，新春優惠亦算吸引。壓軸介紹結合AI技術的uDream 5感養身 ... 欄名 : 影音家電 相關文章 革命性uDream 5感養身 夥拍史丹福大學合作研發 今日 革命性uDream 5感養身 夥拍史丹福大學合作研發 最新專欄文章 更多 革命性uDream 5感養身 夥拍史丹福大學合作研發 今日 革命性uDream 5感養身 夥拍史丹福大學合作研發 Smart Stick 2合1 活性氧淨化及無綫吸塵機 殺菌除味 輕巧易攜 2021/01/16 Smart Stick 2合1 活性氧淨化及無綫吸塵機 殺菌除味 輕巧易攜 嶄新吸塵機 保持家居一塵不染 2021/01/16 嶄新吸塵機 保持家居一塵不染 全新蒸氣掛熨機 輕鬆撫平摺痕極速出門 2020/12/19 全新蒸氣掛熨機 輕鬆撫平摺痕極速出門 ProTouch直立式蒸氣掛熨機 2020/12/19 ProTouch直立式蒸氣掛熨機 OSIM 電競周邊配件 家具 家電 消費資訊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入