OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣

電競椅與按摩椅，向來風馬牛不相及。OSIM首度與電競品牌Acer Predator合作，開發全球首張具按摩功能的uThrone電競天王椅，新春優惠亦算吸引。壓軸介紹結合AI技術的uDream 5感養身

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