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K11藝術空間呈獻 XXRAY透視雕塑阿童木登場

副刊版 2021/01/23

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近月各商場都有新搞作，K11購物藝術館為玩具收藏粉絲，推出《OUTSIDE IN：An Unconventional World of Art Toys》Jason Freeny亞洲XXRAY藝術體驗

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欄名 : 本地遊

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