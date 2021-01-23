同場加映：「It's Always You」看不到的店 副刊版 2021/01/23 分享： 另外，本地90後藝術家陳嘉翹創作的「It's Always You」亦於K11 Design Store登場。走入她設計的「透明」店面，像闖入一個消失的國度，因舖內都是鏡子、反射着霓虹燈標語的空間，感 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 K11藝術空間呈獻 XXRAY透視雕塑阿童木登場 今日 K11藝術空間呈獻 XXRAY透視雕塑阿童木登場 最新專欄文章 更多 K11藝術空間呈獻 XXRAY透視雕塑阿童木登場 今日 K11藝術空間呈獻 XXRAY透視雕塑阿童木登場 農曆年宵花市縮水 元朗新田50萬呎農地賞百合劍蘭 2021/01/22 農曆年宵花市縮水 元朗新田50萬呎農地賞百合劍蘭 30年代太子戰前洋樓活化 留前拆後變懷舊酒店 2021/01/16 30年代太子戰前洋樓活化 留前拆後變懷舊酒店 區內舊建築尋寶 2021/01/16 區內舊建築尋寶 大埔林村異國風園藝樂園 罕見巨型仙人掌虎尾蘭 2021/01/09 大埔林村異國風園藝樂園 罕見巨型仙人掌虎尾蘭 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入