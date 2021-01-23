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同場加映：「It's Always You」看不到的店

副刊版 2021/01/23

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另外，本地90後藝術家陳嘉翹創作的「It's Always You」亦於K11 Design Store登場。走入她設計的「透明」店面，像闖入一個消失的國度，因舖內都是鏡子、反射着霓虹燈標語的空間，感

...

欄名 : 本地遊

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