RCEP利好 香港工業3大商機

2020年底，東盟10國與中國、日本、韓國、澳洲及新西蘭等15個經濟體正式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），締造全球迄今規模最大的自由貿易區，標誌着各國對多邊貿易主義的肯定。協定成功落實後，將大大提升區域內貿易自由度及便利度，拉動各國之間的工商貿易、建設投資和經濟增長。

在2019年，15個RCEP成員國的GDP總和超過26萬億美元，出口總額達5.2萬億美元，覆蓋超過22億總人口，佔全球GDP、貿易總額和總人口均約3成。RCEP涵蓋了泛亞地區內最活躍的經濟體，形成一個擁有巨大經濟總量的一體化市場群落，透過消除貿易壁壘，促進區內貿易和投資，為疫後經濟復甦及增長注入新動力。據滙豐分析預測，協定將促使亞洲經濟增長，預計到2030年，RCEP市場將佔全球GDP超過一半，成為新的環球經濟重心。RCEP將會提升區內不少發展中經濟體的競爭力，在此環境下，港商應如何調整策略，善用自身優勢，在RCEP下尋找新機遇？

多元化創貿易量 發揮協同效應

在RCEP簽訂後，成員國將逐步互相寬減關稅，預計90%以上的貨物貿易將於10年間達至零關稅，再配合其他消除貨物貿易壁壘的措施，RCEP區域內的進出口成本將大幅降低，加速商品、技術、服務及資本流動，帶來更多元化的商品和更大貿易量。據中國商務部統計，在RCEP簽署後，中國的自貿夥伴將增加至26個，貿易覆蓋率顯著提高30%至35%，有利促進區域內貿易往來；區域內各經濟體更能在供應鏈中擔當不同角色，產生協同效應和一體化發展，創造互利共贏的局面。

一直以來，香港作為國際轉口樞紐和金融中心，本已與大多數RCEP成員國有緊密的工商貿易。據政府統計處2019年數據顯示，香港10大貿易夥伴中，有7個為RCEP成員國，商品貿易額高達6萬億港元，佔本港貿易總額的71%；而且，香港與東盟國家的商品貿易持續增長，商品貿易總額在近5年間錄得每年平均5.4%的升幅，遠比香港與國際貿易的3%增幅為高。

與此同時，香港出口商與RCEP成員國的離岸貿易活動頻繁，每年處理的貿易總額更超過780億港元收益。預計在簽訂RCEP後，區內製造業將更蓬勃發展，貿易量增長之餘，亦會帶動香港貿易相關服務的增長；加上中國內地是RCEP中最大經濟體，可以預期離岸人民幣交易結算需求將會大增，香港作為全球最大的離岸人民幣資金池，金融服務業亦大有發展空間。

消除「麵碗效應」 創友善貿易環境

簽訂RCEP的其中一個原意，是希望消除泛亞地區中的「麵碗效應」（Spaghetti Bowl Effect），即因經濟體間簽訂不同自貿協議，衍生原產地規則不一、進出口程序複雜混亂的情況，阻礙區域內不同國家之間協力發展。在削減非關稅壁壘上，RCEP 15國同意採用單一的原產地規則，並把區域價值含量劃一定為40%，讓企業能以一套標準，在多個RCEP成員國間貿易，減省報關程序及提升清關效率，降低貿易成本。據安聯（Allianz）估計，原產地規則的成本佔出口貿易額1.4%至5.9%之間，統一原產地規則可望提高成員國的每年平均商品出口額約900億美元，相當於去年區域內商品貿易總額的4%。RCEP中統一原產地規則一舉，大大有助加強區域貿易一體化，創造更友善的貿易環境。

雖然香港目前尚未成為RCEP成員，但大部分港商所進行的工商業活動，涵蓋如設計、採購、生產、銷售等環節，都在RCEP成員國中進行。相信在新規定下，不少港商將可直接受惠於關稅削減、統一原產地規則及優惠的市場准入待遇，從而亦促進本港貿易相關服務業的優勢。

形成跨境供應鏈 分散經營風險

足履實地，RCEP將會大幅拉動如中國、日本、韓國等成員國的貿易量，在統一原產地規則、加強協調產權制度後，貨物流動更順暢便捷，有利先進經濟體將產業擴展至其他成員國，在區域內形成跨境的供應鏈，發揮經濟互補的作用。以傳統紡織業為例，不少港資廠商集中於中國內地市場，從最上游的纖維、面料、織造及漂染，到下游的服裝業，均有完整的產業鏈。然而，內地經營成本不斷上漲，港商可考慮在RCEP的利好條件下，採取「中國+1」模式，將供應鏈網絡拓展至東南亞國家，在分散經營風險的同時，亦藉此拓展東盟不斷增長的中產市場。

RCEP在經過近9年的談判後終於落實，對整個地區來說，是邁向一體化發展的重要一步。在內地「國內國際雙循環」的布局下，港商一方面可把握國內大循環衍生的內銷市場機遇，同時亦受惠於RCEP所帶來的便利營商環境和貿易容量，有助將供應鏈拓展至東南亞。

適逢新一年亦有利好消息，特首林鄭月娥於本月中旬正式提請中央政府，讓香港成為首批加入RCEP的成員，相信落實有關事宜後，將為港商帶來更直接便利的自由貿易措施。

▲ 據政府統計處2019年數據顯示，香港10大貿易夥伴中，有7個為RCEP成員國，商品貿易額高達6萬億港元，佔本港貿易總額的71%。（資料圖片）