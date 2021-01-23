轉用通訊軟件前 宜理性衡量需要

本月初通訊軟件WhatsApp更新私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與母公司Facebook共享用戶資訊，包括電話號碼、定位紀錄、通訊錄名單等，否則有關帳戶將無法繼續使用。事件引來全球用戶激烈聲討，誓要轉用其他通訊軟件。

筆者認為，保護個人私隱固然重要，但此次事件引起極大回響，也關乎WhatsApp以較為生硬的姿態強迫用戶。其實WhatsApp早在2016年8月已修改使用條款，開始將用戶資料與Facebook分享，只是當時他們容許用戶在30天內選擇不參與。此後註冊的新用戶，全部都要接納與Facebook分享資料，才可以開始使用服務。當年的策略明顯較為軟性，也避免了營造「與民為敵」的公司形象。

然而，撇開公關技巧不談，筆者反而認為，WhatsApp此次措施有其正當的商業原因，也想借此次事件向讀者說明資訊科技行業的運作。

免費產品背後 仍有利潤考量

一直以來，許多數碼產品以免費形式推出市場，消費者樂於以「零成本」採用，便對其運作不聞不問；今次事件令大眾醒覺，原來「免費」產品的背後，依然有成本和利潤的考量。以一般通訊軟件、社交媒體和搜尋器為例，供應商為了支付運作成本和賺取利潤，往往會搜集用戶數據，經過分析後，再送出用戶感興趣的廣告或資訊，從中便可賺取廣告費。

這種商業行為其實合法，甚至並非以隱密的方式進行，一般廣告客戶都能接觸這類宣傳方案；本質上，這又跟傳統的市場調查類似。中年或以上的讀者應該記得，上世紀很多流行的品牌，以禮品或贈券吸引消費者回答問卷，藉以索取消費行為的資料，再用來訂定行銷策略。那時候可未有人投訴市場調查公司，因為雙方都是你情我願，各得其所。現今WhatsApp每月活躍用戶人數超過15億，運作成本龐大，同時又要維持免收費以保住市場份額，就是靠上述的商業模式才能持續發展。

享免費服務 亦須了解商業模式

因此，用戶除了關注所享有的免費服務外，也有責任了解供應商的商業模式，看看是否對自身有任何影響，然後再考慮是否適宜使用。就筆者的經驗，有一部分用戶確實喜歡接受個人化廣告和資訊，也不介意在一定程度上分享個人資料；當然，源源不絕接收個人化資訊也有其副作用，用戶容易把自己的喜好或意念強化，從而忽視客觀或另類的聲音。

對於非常重視私隱的消費者，或許以為轉用Signal便一了百了，但他們也有責任了解Signal的商業模式。Signal的收入來源依靠捐款，資源自然比不上以牟利為目的之競爭對手，也限制了它的發展，例如早前便未能應付驟增的使用量而當機；又由於開發Signal的公司不儲存用戶資料，變相沒有辦法把用戶的通話資料由舊電話移植到新電話。因此，一些長者如果珍視與親友長年累積的通訊紀錄，就未必適合轉用Signal。這些例子說明，消費者宜衡量自己的需要，再以理性的態度接納個別通訊服務的優點和缺點，不宜人云亦云。

WhatsApp事件帶給筆者的另一反思，便是通訊軟件已經成為很多人不可或缺的工具，並由少數服務供應商霸佔絕大部分市場份額。當這些供應商更改服務時，便會牽連全球上億計的用戶人數。我們能否開拓一種新的通訊服務，平衡保障私隱和便利通訊的需要？

免費通訊軟件 真的「免費」嗎？

通訊軟件的前身其實是簡訊服務（SMS），屬收費服務，電訊供應商既有收入，便毋須出賣用戶資料維持運作。2009年之後，智能手機和3G網絡逐漸普及，WhatsApp等一眾通訊軟件便乘時而起，以「免費」作招徠，成功吸引全球手機用戶「轉會」，但這類通訊軟件實際上會消耗用戶的數據用量，故此用戶只是以較轉折的方式付出費用，「免費」僅是消費者先入為主的錯誤觀念而已。

WhatsApp事件是一個契機，讓其他通訊方式伺機挑戰它長期獨大的局面。除了Signal、Telegram外，筆者建議各地電訊供應商或可協同解決SMS的安全性問題，降低跨網或跨國通訊的費用，提供一種「付費SMS」作為新的增值服務，讓關心私隱的用戶使用，同時消除分享用戶資訊的疑慮。

▲ 本月初通訊軟件WhatsApp更新私隱條款，要求用戶同意與其母公司Facebook共享用戶資訊。（中通社資料圖片）