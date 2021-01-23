應對氣候變化 為政者當未雨綢繆

移居台灣快一年，近期遇上「霸王級」寒流，為陽明山和太平山等高地帶來久違了的雪景，吸引大批賞雪人歡天喜地冒寒上山。然而溫度驟降，有人歡喜有人愁，台灣從北到南，據報都有民眾抵禦不了低溫，死亡人數保守估算超過180人。

台遇「霸王級」寒流 無暖氣難安枕

我住的台北市區，氣溫曾經跌至攝氏6度，跟鑽進雪櫃裏沒差多少，夜間要不是有暖氣，實難安枕。不過，並非所有家庭都有暖爐，露宿者等基層的境況更教人憂心。據台灣傳媒報道，當地因不敵寒流而身故者，以慢性病老弱為主，但也不乏少年和青壯。

極寒下，想到一個熱烘烘的夏天。2003年歐洲遇上自1540年以來最熱的夏天，重災區是法國。以巴黎為例，熱浪壓境，把夏日22℃至25℃的平均溫度，一下子推高10度以上，8月裏更有9天達到35℃以上的高溫，令本來不流行安裝冷氣空調的浪漫之都，一下子變大焗爐；法國南部更糟糕，卡龐特拉（Carpentras）錄得全國最高44.1℃的高溫。那次熱浪在法國奪去14,000多條人命，當中大部分是長者；至於全歐洲的死亡人數，據學者統計超過7萬。

法國熱浪料趨頻 「熱死人」成真

說這些不只是話當年，更重要是回看今天，因為那些成為「歷史新高」的高溫紀錄，才熬不了多久，便又被打破了。2019年，法國經歷了另一場更嚴峻的熱浪，新紀錄是45.9℃。法國氣象部門預測，酷熱來襲的次數，將在2050年前增加兩倍。大家掛在嘴邊的「熱死人」，原來不僅是說說而已，還是殺傷力大、而且近在咫尺的殺戮進行式。

這在在提醒，在全球氣候變化下，極端天氣絕對可以殺人類一個措手不及。回看香港，記得2017年颱風「天鴿」前夕嗎？那天傍晚，香港錄得36.6℃高溫，又因為左鄰右里都大開冷氣，拼命向彼此噴出熱風，令城市溫度逼近40℃。一個人的體溫升上40℃就叫發高燒，要趕快送到急症室診治；那麼，住劏房的低下階層怎麼辦？天天頂着大太陽，在戶外工作的工人怎麼辦？地球發高燒，我們又可以怎麼辦……？

說回寒流，其實有迹可尋。據台灣報載，油商的鼻子最靈，早就嗅到冬天供暖的商機，數月前已經變身忙碌的小螞蟻，努力搜尋氣源、租賃槽船，和調度船期等。果然，冬天一到，大家搶着要天然氣，造成的供需失衡令氣價飛漲4成，早着先機的油商，當然省下一筆。對投資者來說，受保暖衣物需求大增刺激的紡織股，和對抗流感來襲的生物科技醫藥股，都是行情看俏的寒流概念股。

投資我「識條鐵」，但既然商家都懂得超前部署，為政者也該未雨綢繆，為節能減碳、應對氣候變化做好準備。

香港傳媒日前報道，石鼓洲焚化爐延至2025年才能投入服務。大家未必知道，工程延宕，與颱風「山竹」吹毀填海基建有關。以此為鑑，在極端天氣頻繁出現下，我們經歷過「天鴿」、「山竹」的蹂躪，還不夠嗎？對明日大嶼如此高碳的大型填海項目，就免了，別要在對抗氣候變化上再添亂子。

▲ 台灣近期遇上「霸王級」寒流，為陽明山和太平山等高地帶來雪景。（中央社資料圖片）