禁足遲緩誤時機 汲經驗加強複檢

油尖旺區大爆疫，港府本周末料將首度封鎖油麻地指定檢測區域，派駐紀律部隊阻止沒有陰性證明的人士離開，並挨家挨戶確保居民已經檢測。倘當局月初已能針對新填地街一帶疫廈加快檢測，疫情勢不會惡化至眼前境況，官員實應做足配套來妥善封區，盡量汲取經驗來提升強制檢測成效，再認真考慮如何鼓勵複檢，又應否擴大強檢範圍。

封區愈早愈好 做妥一切配套

港府今明兩天很大機會在油麻地指定檢測區域實施所謂「禁足令」，事前不作任何正式公布，以防居民撤走。紀律部隊料將阻止不具有陰性證明的居民離開所住大廈，個別報道甚至稱，周一完成全區強檢前，嚴禁區內估計逾1萬名居民離開。

有別於去年12月下旬乙明邨明恩樓真正突發封樓，政府今趟準備首次封區，不僅一早走漏風聲，講法還要五花八門，結果激起廣泛恐慌和混亂，變相有鼓勵居民趕緊撤離之虞。

新填地街26號早於去年12月30日已首錄病例，惟當局未能及早竭盡檢測能力，遏止相連和鄰近的舊樓變成重災區，令病毒隨劏房、建築工人和少數族裔等高危因素疊加擴散全區。油尖旺過去一周持續佔上本地新症一半左右，但當中愈來愈多染疫者居於指定區域以外，周四約佔52%，昨天更突破了66%。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，指定檢測區已驗毒的居民已超預期，走漏一兩宗個案的傳染影響較少，現時才圍封的成本效益，不及擴大指定區域。政府專家顧問袁國勇亦指出，封區時間不易拿捏，但的確愈早愈有用。

封鎖社區嚴重影響居民和商戶的生活和生計，港府既認定這是當下抗疫路上必要之痛，就要妥善調撥人力物力，所有配套做到最好，確保禁足居民膳食無憂、釐清恩恤出入準則，尤要查探至今一直拖沓仍未檢測者，究竟事出長期病患、語言不通，抑或無證入境，趁早積累經驗，以備不時之需。

少數族裔因為居住環境、工種和健康狀況等，染疫風險更高，美國疾控中心早已將他們列為優先接種疫苗群組，亦有不少拉丁和非裔醫護主動深入社區，教導同文同種人士抗疫，鼓勵檢測和接種疫苗。油尖旺是全港最多少數族裔的分區，港府卻一度只在疫廈貼出中英雙語強檢公告，未來確要急起直追，令所有市民都遵從專家建議，凡有病徵都要自覺檢測、甚至多次化驗，以防萬一。

社區疫情擴散 驗污水拓檢測

港大的污水檢測團隊近日再度建功，連番找出油尖旺大廈的隱形病人，當局應考慮進一步擴大計劃，甚至以廢水帶毒大廈為界，拓闊指定檢測區域的範圍，以防欠缺檢測意識又或無病徵的患者，妨礙遏制社區疫情擴散。

本地新症近日高居不下，多少可歸咎油尖旺疫情失控，當局今明兩天應當竭力做好封區查核，再認真分析如何改善強制檢測的成效，並思索應否在劏房林立的深水埗和觀塘，又或元朗和九龍城等疫症重災區，及早劃出更多指定區域，鼓勵市民一驗再驗，爭取盡快清零。

責任編輯：陳靜芬