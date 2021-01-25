近日兩單名人及其孩子的新聞都相當驚爆，聽到知情者的juicy八卦，確是衝擊正常價值觀。首先是被毒死的網遊公司年輕創辦人，突然殺出小三攜私生子來爭產。而這小三，被知情人形容，簡直是小三都不如，最多只能說是長期炮友，並且最習慣做甚麼呢？就是和目標富二代或企業成功人士生小孩，此前，她也和其他富豪生過孩子了。就是說，有個工種是靠和富豪生孩子來挖生活費，這也是一門技能。

至於涉嫌下毒的一方，也是相當傳奇。話說他早十多年前跟的上司，就同樣是因給對手下毒而曝光的，可是查了那些年，好像也查不到甚麼出來。外行人看來，這犯案卻同樣無比傳奇，抵得上商戰小說。尤其是下毒一場，現在這社會，還想到用下毒這招，並且小心研發，再配上演技，教被毒者慢慢入局，這也太有劇情感。不過不僅於此，下毒動機也設計得過分單純，太理所當然，反而惹人懷疑。照理現在醫學昌明，遭毒殺也不是那麼難就能判別（難在分析出下甚麼毒），那意味着，被抓捕的機會還是頗大，那不像是種高智商式犯案。

然後就是更多額外信息猜估，包括那並非一場因不滿被調職而引發的個人恩怨事件，幕後可能有不為人知更大的陰謀？

至於另一單新聞中那位找代孕的小女明星，年紀輕輕為甚麼要選擇不親生？是害怕影響星途？照理兩個靠代孕出生的孩子，出生日期只相隔半個月，明眼人一看就知是代孕而生，沒得呃。網友的謾罵不是沒道理：親自去生已不願了，生下來還不認不養，不明白當初是怎樣決定的？最諷刺的留言是：這女星看來會開拓一種全新粉絲，叫「媽媽粉」，讓自己的粉絲來幫她帶小孩。