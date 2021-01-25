疫苗接種計劃 聚焦3大關鍵

特區政府預計下月開始新冠疫苗接種計劃，目前整個計劃有兩個層面特別令人憂慮：其一是市民層面，也就是有多少人願意接種；其二是建制層面，包括官僚結構經常會過分聚焦物流安排，忽略公眾教育與宣傳，還有就是建制議員究竟有多落力推動市民參與，抑或延續過去兩個月置身事外的態度，對政府冷嘲熱諷，未能真正齊心抗疫。

優先打擊 針對藍絲陰謀論

重中之重，當然是有多少香港人肯主動接種，萬一全港接種疫苗的比率遠低於6成，計劃也就徒勞無功。要短期內（例如9月前）達到一定程度的接種率，政府必須注意以下3個關鍵：

第一，打擊陰謀論——正如筆者上月分析「疫苗民族主義」時提及，隨着世界各地研發的疫苗相繼註冊，估計有大量陰謀論者會陸續在網絡散播謠言，以打擊別國製造的疫苗。這個問題在香港尤其嚴重：雖然許多人口裏說相信科學、尊重專家決定，但心底卻相信陰謀論：於是黃絲一如以往質疑中國製造的疫苗，而藍絲亦對外國疫苗大潑冷水。

目前有關「陰謀論對社會影響」的學術研究，普遍同意抱持極端政治理念的人（不論思想是極度左傾還是極度右傾），一般都比較接受陰謀論，包括許多毫不科學、沒有論據支持的說法。最新研究則發現，在兩類極端思想的人當中，右傾而保守（如民族主義）這個組別會更容易相信陰謀論——套用在香港，可以理解為「深黃」和「深藍」皆會墮進陰謀論圈套，但「深藍」人士受影響比例較高，亦更大機會被誤導而作出錯誤決定。

由於許多黃絲本來就因為怨恨政府，傾向不支持計劃，因此上述推論對本港疫苗接種計劃的最大打擊面，主要在於「深藍」群組受了陰謀論影響，令他們一開始便懷疑疫苗安全而拒絕參與，並散播錯誤資訊，使「淺藍」亦卻步，落筆打三更，計劃便注定失敗。換言之，雖然政府有責任澄清各種陰謀論，但基於整個計劃須倚重大量藍絲前往接種，故從解困角度，澄清假新聞便應該有先後次序，宜率先處理針對藍絲群組的陰謀論和誤導信息，可謂至為關鍵。

設計流程 重視「顧客體驗」

第二，參與者體驗——計劃要成功之另一重點，在於市民的第一印象。根據過去經驗，不論普及社區檢測，還是要求指定處所人士進行檢測，傳媒報道時總傾向找幾個中年婦女投訴，內容則離不開3點：一、指示不清晰；二、當局安排混亂；三、等太久，自己尚有事情要辦。久而久之，這些想法就變成市民對政府所有抗疫計劃的基本印象。

究其因，問題主要在於官僚們慣性只聚焦本身的人手與物流安排，未有從一種「服務文化」（service culture）的角度設計抗疫計劃，盡力讓市民在整個過程感到愉快。這點在下月推出的疫苗接種計劃尤其重要，原因是市民打針前後所需的等候時間，較之前進行檢測要長得多，所以因不滿而投訴的機率自然大幅上升。

解困之道，在於參考商界重視「顧客體驗」的手法設計流程。包括簡單如不再用白紙手寫箭咀作通告，改為像參與國際大型會議般，以身穿制服的親善大使手持foamboard（泡沫板）指示牌來主動向市民講解該往哪裏填表、回答相關問題，同時控制人流和社交距離；還有就是打針之後，利用機會向等候的市民詳細解釋過去政府的抗疫措施有何成效，順道澄清坊間流言，呼籲大家同心協力抗疫，並提醒他們打第二針——這方面日本向來做得特別好，香港官員應該好好參考，方能扭轉長期頹勢。

高危職業群組 宜集體接種

第三，按職業接種——由衞生防護中心轄下之科學委員會訂定不同群組接種的次序，目前已公布優先接種的4個組別：先是院舍長者及職員，緊接為醫護及維持社會運作人員，再來是長者（分3階段：80歲以上／70歲以上／60歲以上），然後是長期病患者。

問題在於：最優先的4個組別之後，下一步應該怎樣安排？

除了開放新冠疫苗予全港市民登記接種，政府應考慮「兩條腿走路」模式，意思是為安老院舍以外，先前各類「高危職業群組」集體登記，再安排指定場所讓他們集體接種以加快速度，當中包括：前綫公務員、的士司機、地盤工人、濕街市檔販，以及飲食、美容、旅遊、零售業界從業員。當中主要信息，是業界整體接種疫苗的比例愈高，經營環境便會更安全，政府才更有條件放寬社交距離限制措施，然後香港經濟才可盡快反彈。

反客為主 籲建制議員注射

另一必須加快接種疫苗的行業，是教師——過去教育界總予人「反政府」的泛黃觀感，針對這個印象，政府聯同專家更需要向公眾說明，由於目前新冠疫苗並不適合未成年人士接種，故從保護學生的角度，教師應該超越政治成見，有責任盡快接種，並鼓勵校長安排全校教師一同登記。

此外，教育局亦有必要向全港教師就新冠疫苗知識提供官方教材，以防止教育界部分害群之馬誤導學生。

最後還有建制派議員需要「妥善處理」：過去兩個月由於立法會幾近沒有反對派議員，讓建制派填補了泛民的角色，大力批評官員防疫不力，卻沒承認自己在地區工作方面協調不足。故政府實應借今次機會反客為主，立即呼籲建制派議員主動接種，一同宣傳，加強推廣力度，以防止他們再次「借身位」置身事外，靜觀計劃發展，有事狠批，無事邀功。

▲ 政府預計下月開始新冠疫苗接種計劃，重中之重當然是有多少人肯主動接種。（資料圖片）