「憤怒的葡萄」 拜登辦公桌後雕像何許人？

近日有關拜登橢圓形辦公室新裝飾格局的報道很多，不管怎麽樣，這個辦公室已經和拜登內閣一樣「政治正確」，符合各方訴求人士要求，「5顏6色」，滿滿的包容。香港媒體較少着墨在拜登辦公桌後面桌子上，與家人多幅照片擺放一起，位於顯眼位置的半身雕像，墨西哥裔美國人、60年代勞工領袖查韋斯（César Chávez）。

28年前逝世的查韋斯比曼德拉小9歲，雖然不像曼德拉那樣廣為人知，特別在美國之外沒有多大名氣，但他和曼德拉一樣，是為受不公平待遇的群體尤其是農民，爭取權益的代表人物。查韋斯是墨西哥移民後代，生於1927年，25歲之前一直是農民，深知當中艱難與痛苦。不但工作條件差，受農藥毒害，而且報酬低，受各種歧視。不像工廠裏工人，他們沒有為自己維護權益的工會組織。

墨西哥裔查韋斯 為農民力爭權益

1952年，查韋斯加入為加州拉美裔居民爭取權益的社團，積累了發動民眾的經驗，10年後，參與組建全國農場工人協會（National Farm Workers Association）。協會成立之初，就與菲律賓裔農工團體聯手爭取權益，包括農民工應該與其他行業一樣，有領取失業救濟權利。協會後來合併做農場工人聯合會（United Farm Workers UFW），查韋斯是領導人之一。他們為提高農民待遇，發動多次罷工，為種植棉花、葡萄和其他蔬菜水果的農工，爭取較佳待遇。

葡萄在美國人印象中最深的，一是諾貝爾文學獎得主斯坦伯格（John Steinbeck）著名小說《憤怒的葡萄》《The Grapes of Wrath》，另一就是查韋斯領導，有名的葡萄園工人「德拉諾葡萄罷工」（Delano Grape Strike）。大家都知加州盛產葡萄，葡萄採摘有季節性，當年葡萄種植園主都僱用少數族裔廉價工人來採摘及加工葡萄。這些工人不得不跟隨各種農作物的成熟期，和種植地四處流徙，居無定所，他們的孩子也得不到良好教育。《憤怒的葡萄》就對這群季節性採摘工人的艱苦生活，有過細緻的描述。

1965年9月，查韋斯等人發起罷工，要求園主按聯邦政府規定最低工資標準，支付工人報酬。這一要求被拒絕後，工人們開始罷工，任由葡萄在田裏腐爛。罷工期間，據報全美和世界各地多達千萬計人聲援，令當時葡萄銷量大跌。與工廠工人罷工一樣，他們在罷工農場設置糾察綫，又組織罷工工人和支持者，長途跋涉數百公里遊行到加州首府請願。聯合會亦對無視農民工權益的農場主發起抵制，拒絕購買他們的產品，最後工會得到勝利。

1935年，美國已制定了國家勞動關係法（National Labor Relations Act），賦予私營企業僱員，有建立工會、與資方就工作條件和待遇集體談判，以及必要時罷工的權利，但該法例沒有將農民及農工包括在內。經過聯合會與其他農民團體努力，1975年加州通過農業勞動關係法（California Agricultural Labor Relations Act），在美國歷史上，是第一部承認農民工也有權成立工會，為自己維權的勞動法。

查韋斯在農民及農工維權抗爭，始終走在最前面，除了罷工，他受印度甘地影響，一直堅持非暴力方式，包括多次長時間絕食，每次長達20天以上。操勞加上多次絕食對身體的傷害，影響他的健康。1993年，加州一家蔬菜生產商起訴聯合會，在領導工會應訴時，查韋斯離開人世，直到生命最後，他還在為美國農民維權。全美數萬農民和支持者，送最後一程，是美國歷史上勞工領袖葬禮規模最大一次。在他逝世1周年，克林頓追授美國平民的最高榮譽「自由勳章」。

在拜登橢圓形辦公室裏，查韋斯半身像只是民權標誌人物雕像其中一個，拜登還借來了馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）及羅莎帕克斯（Rosa Parks）等的雕像擺放。然而，拜登和查韋斯的緣份或許較深，他的「老上司」奧巴馬2008年競選總統時的口號「Yes, We Can」，就是從查韋斯農民運動一句很受歡迎的口號「Si se puede」借過來。拜登去年競選時，邀請了查韋斯孫女羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）當副競選經理，拉攏拉丁裔選票，她也曾當過奧巴馬的總統特別助理，拜登已委任她為白宮政府間事務辦公室主任。

拜登任期 拉丁裔美國人待遇不同

查韋斯生前穿過的農場工人聯合會外套，繪有他親自設計的老鷹會徽，曾入選「101件創造美國的物品」，用意在告訴國人特別是下一代，學習查韋斯那種搏殺巨人的精神，持續不懈為處於底層的民眾爭取權益。查韋斯「進駐」白宮橢圓形辦公室，來自波多黎各家庭的Jennifer Lopez獲邀在就職典禮獻唱；拜登就任首日簽署一系列行政命令，其中一項是中止建設特朗普為阻擋非法移民而起，美國與墨西哥邊界的圍牆；簽署的命令還包括一些文件，與啟動移民改革有關，例如讓1,100萬名在美滯留的無證移民，有機會歸化公民，其中約500萬來自墨西哥。

同樣在拜登就任首日，白宮重新啟動官網西班牙語版，拜登任期才開始，種種迹象預示拉丁裔美國人將會獲不同待遇。其他族群也許不必「吃不到的葡萄」，拜登「5顏6色」的承諾還多着哩。