圍封檢測見成效 盡早強檢更可取

本港爆發新冠疫情剛逾1年，病例突破1萬宗，政府周末首度圍封佐敦，暫時找出13宗陽性個案。受限區域確診比率高，無疑回應了外界對行動成本效益的疑憂，但實質執行始終缺乏經驗，令居民怨聲載道。隨着專家紛紛促請對愈見高危的果欄一帶實行相類「禁足令」，當局定要汲取事事拖沓的教訓，立下決心盡快做好強制檢測，避免要再走今次最極端的一步。

解封應要複檢 官員不置可否

政府周六凌晨在佐敦吳松、南京、炮台和甘肅街劃出「受限區域」，強制約1萬名居民留區接受檢測。在逾7,000名已化驗人士中，有13宗確診，陽性比率達0.17%，遠超全民檢測、以至高風群組檢測等多項計劃，僅低過有病徵人士求診私家醫生後確診的0.43%，成效尚算不俗。

截至昨日凌晨，油尖旺其他新症數目回升至23宗，佔本地個案約32%，當中6人住在受限區域，意即佐敦這僅約50萬平方呎範圍，合計至少19人確診。

據政府專家顧問許樹昌分析，當受限區域確診達雙位數，或應1星期後再做檢測，惟民政局長徐英偉不置可否；對於許樹昌建議考慮把鄰近已逾60宗病例的果欄一帶納為受限區域，食衞局長陳肇始同樣未正面回應。

全因港府當初的強制檢測和撤離檢疫工作均拖泥帶水，佐敦周末才要首度引用新例封區抗疫，無數人有工上不了、有家歸不得，也有毫無準備的居民等上大半天才獲安排熱食。

平情而論，新策難免有甩漏，更重要是汲取經驗，改善執行。澳洲維多利亞州7月曾突發圍封9幢公屋，嚴禁約3,000名居民外出至少5天，官方審計報告事後指出，抗疫無疑有理，惟不讓居民籌措好食物和藥物，違反人權法保障，又引述主責醫療官員表示，遲一天禁足應大致無礙遏疫。

以港府圍封約1萬人社區，已要動用約3,000人員來看，未來再封區肯定亦會「走漏風聲」。民政局估算，撇除已搬遷和檢疫者，今次受限區域的檢測數量，跟人口普查「相當脗合」，那麼未來能否乾脆提早通知民眾，讓人自行調整，減少損失？要防範強檢有漏網之魚，是否應更着力調查延至周日才檢測那70人，又或一早拖喼逃逸者抱着甚麼心態？

果欄新年旺市 增檢測勝封區

農曆新年在即，油麻地果欄檔販近日四出搜羅環球時令鮮果，只望市民賀年送禮急增的需求，稍微抵銷疫情整整一年來的衝擊。政府一旦圍封當區，又要小商獨力背起抗疫成本，民怨勢必沸騰。何不還原基本步，趁疫情尚未失控，及早參考許樹昌另一建議，降低果欄和其他舊區的檢測門檻，有一戶確診即全幢驗毒，兼且做好佐敦一周後的複檢配套，以及污水預警工作，惟求及早切斷傳播鏈？

責任編輯：黃鑠安