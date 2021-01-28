【一文看清】2021年留意4大市場風險 聚焦亞洲區增長潛力及早部署

踏入2021年，環球市場聚焦於疫苗進展和疫後經濟復甦的進度。各國逐步展開疫苗接種，市場相信在疫苗廣泛使用後，有助加快環球經濟復甦，推動企業盈利和金融市場進一步向上。不過，投資者在忙於捕捉復甦的機遇時，也要防範意料之外的衝擊，好好控制風險。

綜觀今年環球投資市場主要面對的風險，除了要防範疫情風險之外，也要小心公司違約率上升、地緣政治不確定性、以及估值過高等4大市場風險。

1. 疫情風險

現時市場普遍對疫苗進展持樂觀態度，但其普及速度及效用其實難以預計。以美國為例，美國疾病管制與預防中心原本預期在2020年內為2,000萬人接種疫苗，但截止2021年1月25日，在已接種約2273萬劑疫苗中，僅有約330萬人完成兩劑接種，與目標仍有距離。與此同時，部分地區有人在接種疫苗後出現副作用甚至死亡個案，或會影響公眾的信心；加上疫苗對變種病毒的效用仍未可料，為市場帶來不明確因素。假設疫苗普及與成效遜於預期，疫情就可能持續反覆，甚至令部份國家維持局部封關，經濟活動難以回復正常，環球股市表現或不如理想。在此情況下，一些防守型股份、政府債券、投資級別債券、黃金，以及日圓等避險貨幣，將再度成為分散風險的首選工具，投資者在資產組合中，亦宜適量配合上述投資產品。

2. 違約風險

各國去年推出多項大規模的貨幣政策和財政措施，增強市場資金流動性，協助各行各業捱過經濟寒冬。可是當經濟復甦速度轉弱，部份實力較差的企業面對公共和私人債務水平上升時將難以負擔債務，大大增加了違約風險。評級機構標準普爾的數據顯示，預期到今年9月，美國投機級企業違約率將升至大約9%，歐洲則升至8%。歐美企業違約風險增，與該兩地的疫情持續嚴峻，阻礙經濟復甦有關。相比下亞洲（日本除外）是全球唯一在去年實現經濟正增長的地區，且大部分市場已收復疫情期間的失地，區內消費勢頭良好，今年更有機會錄得大幅增長，企業違約率亦較低，投資潛力更高。

3. 地緣政治風險

2021年環球政治局勢亦有很多不明朗因素，美國總統大選雖然已落幕，但潛在的政策改變和方向，還有待今年稍後時間才會明朗化。而英國正式脫歐後，與歐盟達成的貿易協議最終會對雙方的經濟帶來甚麼影響，亦尚須觀察。加上德國、法國將於今明兩年先後進行大選，不明朗的政治局勢為歐美市場加添潛在不確定性。

4. 估值風險

雖然2021年企業盈利預測普遍上調，不少企業早前公布的業績表現亦見優越，令市場對他們今年的業績滿有憧憬，若然其後發佈的業績表現低於普遍市場預測，亦有機會觸動市場神經，投資者亦要留意。

總括而言，市場對疫苗抱持審慎樂觀的看法，環球經濟復甦可望實現，但疫情反覆加上政治局勢難料，投資者宜聚焦於經濟復甦速度較快、企業增長潛力較高的地區，並將資產配置於多元資產類別，以應對以上種種潛在風險。現時亞洲的復甦前景勝過大部分經濟體，以中國為例，其五年規劃已表明會提升國內的科技自主能力，同時進一步對外開放資本市場；而15個亞太國家簽訂的《區域全面經濟夥伴協定》涵蓋本地生產總值合共佔全球30%的地區，有望刺激區內的貿易及經濟活動，並在東盟建立新供應鏈。亞洲市場股票和債券等，可助投資者在尋求高風險、高回報的投資策略時，提供穩定回報以抵禦市場波動。

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