英國劍橋聯排別墅及分層公寓 即可入伙兼享印花稅務優惠

英國第三大私人發展商Hill於新社區Eddington推出全新系列住宅項目Knights Park，該項目距離歷史名城劍橋僅1.9英里。

可持續的時尚住所

Knights Park提供一至四房單位，寬敞且光線充足的靈活空間全面配合21世紀生活所需。簡約、素淡的物料營造低調優雅氣息又能體現Knights Park的主調：注重生活健康與平衡。室內空間直通庭院花園、平台及露台，把室外景緻引入室內，同時享有充足光線與空間。

富有遠見的新社區

Eddington自成一格，具備社區蓬勃發展所需的各種元素，區內設有酒店、學校、托兒所、商店、市集廣場、社區中心、體育設施和超過50公頃的公共空間。

地標式社區中心及藝術表演會堂Storey’s Field Centre位於Eddington的中心地帶，區内滿佈一系列雕塑和藝術品，未來亦將開設一間附設餐廳、頂層酒吧及完善健身室的四星級酒店；而設有日用品商店、咖啡廳及餐廳的市集廣場，距離項目僅數步之遙。

Eddington亦擁有大量公共空間，包括公園、球場及遊樂場等。作為Eddington邊緣地帶近60英畝天然綠化帶的一部分，新建的Brook Leys公園坐擁各色湖泊及湖，四周小徑環繞，形成一派悠然靜謐的自然風光。除運動場、跑步徑道及網球場外，區内亦設有專門的園藝用地。

教育設施完善，地理位置優越

距離Knights Park五分鐘步程的劍橋大學附屬小學（University of Cambridge Primary School）乃英國首間大學附屬培訓小學，獲英國教育標凖局（Ofsted）評為「優秀」等級。市内亦設有多間評級「優良」或「優秀」的中學供較年長的兒童就讀，而劍橋科技學院（Cambridge Academy for Science and Technology）則開設達綜合中等教育證書（GCSE）及普通教育高級程度證書（A-Level）的STEM（科學、技術、工程及數學）課程。除歷史悠久的國際知名學府劍橋大學外，區内亦設有不少獨立學校，可滿足各年齡階段學生的需求。

住戶於劍橋火車站乘搭高鐵可於一小時内抵達倫敦市中心，亦可選乘前往Peterborough及Norwich的直通車。國際旅遊方面，住戶乘搭火車前往倫敦Stansted機場僅需30分鐘。

Knights Park單位入場價由369,950英鎊(約392萬港元)起。

如欲了解更多詳情，請聯絡仲量聯行國際住宅部，電話：+852 3759 0909，電郵：irp.hk@ap.jll.com，或點擊這裏。



（資料由客戶提供）