英國劍橋聯排別墅及分層公寓 即可入伙兼享印花稅務優惠

英國第三大私人發展商Hill於新社區Eddington推出全新系列住宅項目Knights Park,該項目距離歷史名城劍橋僅1.9英里。

可持續的時尚住所

Knights Park提供一至四房單位,寬敞且光線充足的靈活空間全面配合21世紀生活所需。簡約、素淡的物料營造低調優雅氣息又能體現Knights Park的主調:注重生活健康與平衡。室內空間直通庭院花園、平台及露台,把室外景緻引入室內,同時享有充足光線與空間。

富有遠見的新社區

Eddington自成一格,具備社區蓬勃發展所需的各種元素,區內設有酒店、學校、托兒所、商店、市集廣場、社區中心、體育設施和超過50公頃的公共空間。

地標式社區中心及藝術表演會堂Storey’s Field Centre位於Eddington的中心地帶,區内滿佈一系列雕塑和藝術品,未來亦將開設一間附設餐廳、頂層酒吧及完善健身室的四星級酒店;而設有日用品商店、咖啡廳及餐廳的市集廣場,距離項目僅數步之遙。

Eddington亦擁有大量公共空間,包括公園、球場及遊樂場等。作為Eddington邊緣地帶近60英畝天然綠化帶的一部分,新建的Brook Leys公園坐擁各色湖泊及湖,四周小徑環繞,形成一派悠然靜謐的自然風光。除運動場、跑步徑道及網球場外,區内亦設有專門的園藝用地。

教育設施完善,地理位置優越

距離Knights Park五分鐘步程的劍橋大學附屬小學(University of Cambridge Primary School)乃英國首間大學附屬培訓小學,獲英國教育標凖局(Ofsted)評為「優秀」等級。市内亦設有多間評級「優良」或「優秀」的中學供較年長的兒童就讀,而劍橋科技學院(Cambridge Academy for Science and Technology)則開設達綜合中等教育證書(GCSE)及普通教育高級程度證書(A-Level)的STEM(科學、技術、工程及數學)課程。除歷史悠久的國際知名學府劍橋大學外,區内亦設有不少獨立學校,可滿足各年齡階段學生的需求。

住戶於劍橋火車站乘搭高鐵可於一小時内抵達倫敦市中心,亦可選乘前往Peterborough及Norwich的直通車。國際旅遊方面,住戶乘搭火車前往倫敦Stansted機場僅需30分鐘。

Knights Park單位入場價由369,950英鎊(約392萬港元)起。

如欲了解更多詳情,請聯絡仲量聯行國際住宅部,電話:+852 3759 0909,電郵:irp.hk@ap.jll.com,或點擊這裏。



(資料由客戶提供)