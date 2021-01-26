女明星找代孕及疑棄養小孩的新聞，一時間把代孕的問題推成全中國話題焦點。當然又是因為發生在名人，才惹起大幅度關注，實情是之前就算在身邊，也聽到不少朋友的例子，可見早有它的普及性。暫不去到找代孕那麼極端，年過四十的朋友圈中，也確曾湧現一個想衝刺趕快生小孩的現象。一位老友之前一直想自然生產，但不成功，去年想想下，決定還是盡快搞定好，就告訴醫生盡快辦理試管方法，植入老婆身體，這個在中國完全合法。選擇代孕，在中國現情況則屬違法，所以一就是去外國做，另一就是在中國非法做。

幾位朋友（主要是同志圈）之前都去外國做，而且他們有一風氣，就是都想生混血小孩，即找白種女子的卵子去傳宗，生出來表面上都是可愛的混血小美人。這個價錢當然就偏貴了，隨時去到超過一百萬元。

在中國做也可以，但風險極大，除了犯法，也可能有較多手尾。因為方法相當不人道，首先是通過中介決定用誰個女孩的卵子。而這條產業鏈，很難說是清白安全。雖說你情我願當買賣，可是生命和身體健康攸關，出了情況還是惹來一身蟻。主要因為中國的業內方式，通常不是卵子提供者和代孕母體是兩個來源，而是直接用同一女子來十月懷胎。那意味着要講好價，人家幫你由頭到尾生小孩出來。過程中，住在哪、怎麼過、吃甚麼，都「照顧周到」。

問題是，這方式對女方的害處極大。好多女子是為錢而做，但此後影響她本人的生育。最惡劣的是，若果檢出懷的是女嬰，好多時會強迫流產。照顧好的都是高服務費那批，最慘是有些窮婦女要通過多次代孕來謀生。在中介的說法中，她們只是一個肚子。