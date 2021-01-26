拜登不要 邱吉爾雕像為何無得留低？

拜登在重新裝飾白宮橢圓形辦公室時，捨棄了特朗普擺放的英國首相邱吉爾頭像，引發了英國媒體抨擊及一些人的疑問，為何一位這麼有貢獻的二戰英國領袖，受如此不禮遇對待？有這種疑問的人，相信是那些沒時間深究歷史的人，也不能夠怪他們，因為不論中外，課本歷史「沒篇幅」寫太多歷史偉人「陰暗面」，邱吉爾這些「陰暗面」，是一般學校課本不會告訴我們的。

奧巴馬上任 亦無擺邱吉爾雕像

拜登不是第一個將邱吉爾像從橢圓形辦公室移走的總統，這位戰時世界領袖的頭像，曾出現在幾位總統辦公室裏。拜登「老上司」奧巴馬2009年入主白宮時，同樣沒有擺放在橢圓形辦公室。今天貴為首相，當時是倫敦市長的約翰遜曾批評奧巴馬「對大英帝國懷有祖傳的厭棄之情」。奧巴馬心裏對邱吉爾有沒有不滿，我不知道，但歷史上奧巴馬的家鄉肯尼亞，在邱吉爾當政時就無好日子，局勢紛亂。

50年代在英國殖民管治期間，肯尼亞反殖民組織進行抵抗，史稱「茅茅起義」（Mau Mau Uprising），後來被英軍與親英武裝鎮壓，報道指至少萬多人死亡，大批被補者遭受虐待勞改。特朗普上任後，將邱吉爾雕像弄回了白宮，現在拜登又移走它。雖然拜登沒有公開談及不擺放邱吉爾像原因，但拜登祖先是愛爾蘭裔，或可提供想像空間。

上世紀20年代前後，部分愛爾蘭人尋求由英國獨立，當時是陸軍大臣的邱吉爾，派出被稱為黑棕部隊（Black and Tans）的皇家愛爾蘭警隊後備部隊去當地，鎮壓搞獨立的愛爾蘭共和軍。黑棕部隊被指殘暴，甚至會武力對待平民。在被英國人控制的幾個世紀裏，愛爾蘭人一直想推翻英國人統治，建立屬於自己的國家，甚至在後來二戰當中，刻意保持中立，沒有幫英國。

1945年5月，納粹德國被盟軍打敗，邱吉爾以打贏世界大戰的領袖身份發表全國演講，回顧英國從幾乎戰敗到勝利的過程時，就諷刺沒幫手的愛爾蘭。他說：「1941年，英國面臨被封鎖而滅亡，當時英國的食物和物資依賴從美國駛來的船隊，愛爾蘭總理瓦萊拉（Éamonn de Valera）卻拒絕將愛爾蘭港口作為盟軍基地來保護船隊……不過，以歷史少有的冷靜和克制，英國政府並未對愛爾蘭人施以暴力……我們最終任由愛爾蘭政府與德國人調情，後來又與日本人調情……」

邱吉爾在面向世界的演講，對愛爾蘭政府的尖酸刻薄，反映了他一向專橫跋扈的性格。然而，隨着邱吉爾在戰後世界不斷被歌頌的形象，他這樣的話語，基本上將愛爾蘭在二戰中的行徑定調為「不正義」，對愛爾蘭戰後形象造成影響。

種族主義 支持殺暴力抗英者

拜登今天在辦公室壁爐上方懸掛羅斯福畫像，這位總統和邱吉爾一道，帶領打贏二次大戰，邱吉爾半身像卻無得留低。作為歷史上受歌頌的世界領袖，邱吉爾還有其他「陰暗面」。他20多歲在阿富汗度過當記者的日子，撰寫不少有關英國人在阿富汗所作所為的文章，他認同暴力抗英的人被殺死是對的，而當地普什圖人需要認識其他種族的優越性，他毫不掩飾自己種族主義色彩。這種英國民族至上，其他人低等的觀念，在不同年代的他都反映出來。20年代，伊拉克是英國託管地，當地庫爾德族人反抗，他說：「我非常贊成用效致命毒氣對付不文明的部族。」1937年，邱吉爾出席巴勒斯坦託管地騷動調查委員會會議時說：「我不會承認，我們對美洲的紅種印第安人或是澳洲的黑人，犯下過彌天大錯；我也不會承認，一個更為強大、高等，在全世界更為聰慧的種族，進入並佔據他們的土地，讓他們變成如今樣子，是犯下錯誤。」

1943年二戰中，英屬印度的孟加拉地區饑荒，英國還把糧食運到其他地方支援英軍和百姓，邱吉爾不理會印度當局請求供糧，有人辯護說是在戰爭大棋局下的取捨，但邱吉爾當時說了一句：「是（印度人）自己的錯，他們像兔子一樣繁殖。」那段期間，據報道數百萬孟加拉人餓死。諷刺地，與納粹德國一些高層一樣，邱吉爾亦支持優生政策（eugenics）。1910年，當他是英國內政大臣時，曾支持禁閉心智有缺陷者，並為他們絕育，只因覺得他們低能（feeble minded）。

歷史是複雜的，邱吉爾帶領盟國取得二戰勝利的功績不容否定，他在國內支持向富人徵稅，引入財富再分配機制，改善英國貧富不均亦開創先河。他還獲頒諾貝爾文學獎，表彰其清晰及具說服力地闡述自由及民主的好處。不幸地，教科書聚焦了邱吉爾這些方面，就正如人人說「History is written by the victors」（歷史是勝利者書寫的）這句話，出自邱吉爾，但其實出自誰人是有爭議的，和邱吉爾本人一樣。

如果我們因為邱吉爾鼎鼎大名，因為他食着雪茄樣子很有智慧很有型，因為他年輕時很帥，因為歷史教科書「無位」給他的壞事寫幾句，就隨便跟風稱頌他，似乎只會誤導蒙混下一代。歷史是面鏡子，我們看到歲月長河中的光鮮亮麗，也須注意到隱藏於角落的陰暗流弊。偉人與否，交給後人自己評斷，但我們需要留下正反兩面材料給他們。