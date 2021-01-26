「十四五」規劃 拓一國兩制新前景

香港最大的發展優勢離不開「一國兩制」，「十四五」規劃中對香港發展的定位，也都與「一國兩制」相關。事實上，目前全球經濟受疫情衝擊，復甦難期，同時西方國家對香港的態度有所改變，在這個情況下，準確把握「十四五」規劃，積極融入國家「雙循環」發展新格局，不但能為香港發展帶來更多機遇，也能為「一國兩制」的發展開闢新前景。

「十四五」規劃的《建議》中，有關港澳的內容是放在結尾和總結部分，相比「十三五」規劃，位置更突出。另外，「十四五」規劃中首次就維護香港憲制秩序、維護國家安全、社會大局穩定等提出了一系列要求，然後才是有關發展的內容。這也符合習近平主席強調「安全是發展的前提，發展是安全的保障」，即香港首先要將上述要求落實好，才有條件着眼發展；而若香港發展不好，比如疫情遲遲不受控，導致經濟和社會無法發展，長此以往社會也不會穩定，安全沒有保障。

港「亦外亦內」 可當雙循環樞紐

「十四五」規劃對香港發展的定位，總體來說就是要藉融入國家發展大局，特別是大灣區的建設，利用好國家政策，發揮好香港的國際網絡，提升自身競爭力，大力發展創新科技，打造「一帶一路」平台，包括金融、專業服務等功能，實現經濟多元可持續發展。

「一國兩制」下的香港，對國家發展而言具有「亦外亦內」的戰略價值。一方面，香港高度開放，既是國際經濟秩序的一部分，也是中國經濟外循環的重要節點；另一方面，香港作為特別行政區，經濟、社會及管治都對中央保持高透明度，在一定程度上又具有風險較低、可控性較高等內循環的特點。

憑藉特殊的雙重身份，香港未來可以促進國家經濟的內循環與外循環有效結合，擔當起內外循環互為切換、轉化、融滙的重要樞紐。

「十四五」規劃重點強調，中國要擁有科技自主研發的能力，這就需要在基礎研究、創新金融、保護知識產權、吸納人才等諸多創新要素上取得突破，而這些正好是香港的強項。

發揮港創科優勢 政策調整配合

在這裏必須指出，香港要發揮自身的創科優勢，特區政府的政策需要有所調整及配合。首先，政府有必要優化創新與科技相關基金的撥款機制，改變過往較為依賴科研機構執行的做法，更多地接納企業的獨立申請，以提高業界參與的積極性和基金的運用效率。

政府還需要採取有效措施，促進學術界和科研界加強與業界的合作；除了強化大學知識轉移辦公室的功能外，更應敦促大學調整科研經費的撥款機制，以及改善對學界研究人員的績效評審機制，更多引入社會經濟影響、知識的應用性、科技轉移成效、與產業界的聯繫等評價準則。

對於擴大國內市場，推進內地更高水平對外開放，香港也可作出貢獻，特別是在投資領域。「十四五」規劃強調發展投資對優化供給結構的關鍵作用，香港一直是內地最大的外商直接投資來源地，佔全國外商直接投資總額約55%。

「十四五」期間擴大戰略性新興產業投資，推進新基建、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設，也為以香港作為基地的跨國企業提供更多投資機會。

積極參與一帶一路 減依賴西方

美國等西方國家近期對中國採取部分抵制措施的同時，也削減了對香港的特殊待遇。香港未來不應過度依賴與西方的貿易合作，而要更加積極加入「一帶一路」建設，特區政府應該推出積極措施，打造香港成為英美體系以外國家的最大融資中心，以及深諳「一帶一路」國家背景文化的知識中心。

最後，在建設大灣區方面，大灣區規劃其中一項重大舉措，就是逐步擴大灣區內人民幣跨境使用規模和範圍。這為強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，提供了重要動力。香港應該積極完善「互聯互通」機制，進一步疏通粵港澳跨境人民幣流動管道，協助國家穩步推進人民幣國際化。

▲ 準確把握「十四五」規劃，積極融入國家「雙循環」發展新格局，不但能為香港發展帶來更多機遇，也能為「一國兩制」的發展開闢新前景。（中通社資料圖片）