疫苗護照免隔離 旅業新曙光？

本港旅遊業受疫情重創，業界呼籲政府考慮與各國商討疫苗護照事宜，為開通旅遊創造條件。各地人們陸續接種新冠疫苗，為旅遊業復甦帶來一綫曙光，未來能否免隔離出埠，更或視乎疫苗接種紀錄。

研特殊二維碼 記錄接種情況

香港中國旅行社副董事長姚柏良指出，去年訪港旅客數字跌至357萬人次，比前年大跌94%，旅遊業對恢復本港經濟動力意義重大，關鍵在於盡快通關，政府除應爭取盡快清零，亦宜與不同國家商討疫苗護照，讓已接種疫苗的人士外遊時毋須隔離檢疫。

外國多個機構與官方正着手研究疫苗護照，恢復國際航空旅遊。世界經濟論壇正在與非政府組織The Commons Project合作制定一套名為Common Trust Framework的機制，旨在為接種過新冠疫苗的人士提供一個特殊的QR二維碼，過關時展示予海關人員。

該編碼不會透露任何個人健康數據，只會顯示是否滿足該國對新冠疫苗接種時間與種類等條件。

丹麥政府正研發數碼疫苗護照，預計幾個月面世。

澳洲政府亦已表示國民未來沒有在手機上安裝疫苗護照便不可出埠，澳航（Qantas）亦表示會參與有關計劃。

就連企業都有鑽研疫苗護照系統，Microsoft、Oracle等多間科企已着手於名為Vaccination Credential Initiative的電子疫苗護照計劃，旨在讓各地政府、航空公司等機構可利用該系統確定人們是否已接種疫苗，該護照可儲存在電子錢包內，即使沒有智能手機，亦可用印有QR二維碼的紙條替代。

然而，疫苗護照面世前還有多重問題需要解決。

速商互認機制 健康數據私隱

世衞反對疫苗護照作為國際旅客入境的條件，因疫苗是否有效減少病毒傳播仍有待觀察，尤其病毒出現變種，疫苗是否仍然有效尚是未知之數，加上疫苗產能未能配合，藥廠要延遲供貨。

此外，各國所使用的疫苗不一樣，是否獲其他政府認可，例如澳洲有空姐去年接種中國疫苗後，回國時仍被機場衞生人員質疑，需要接受隔離才能入境，因此多國需要盡早洽商疫苗互相認證機制，方便遊客恢復外遊。疫苗護照還涉及數據私隱問題，各國政府是否願意共享國民的健康數據，都需要各地政府盡早磋商。

本港市民預計下月開始接種疫苗，港府應盡早與周邊地區商討疫苗護照互認事宜，爭取盡快恢復通關，有助經濟盡快復甦。

▲ 本港市民預計下月開始接種疫苗，港府應盡早與周邊地區商討疫苗護照互認事宜，爭取盡快恢復旅遊業。（資料圖片）