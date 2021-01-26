護知識產權 保科研發展命脈

政府一向致力推動香港創新科技的發展，然而要支持創新，尊重及保護知識產權尤為關鍵。筆者就曾有過一段痛苦經歷，數年前因為控告另一家公司侵犯本人科技公司的知識產權，需要打官司，那時才發現全港只有3位資深大律師具相關經驗，同時又遇上法官拒絕審理，案件要傳到第4位法官手上才受理，原因並沒有交代。

在這段漫長的等候期間，別家公司就一直使用我們的技術。官司最終庭外和解，但整個追討過程令人耗盡心力，大大蠶食了本應放在發展創新科技的時間、精力和金錢。

侵權追討 耗發展創科心力

大部分專利官司的訴訟費用高昂，有些動輒過千萬，實非一般初創公司能負擔。知識產權是科研人員重要的無形資產，若香港想成為生物科技的中心，就需要有相關專才去仲裁調解，處理侵權糾紛，在大灣區發揮牽頭作用。在美國，許多律師和法官都擁有生命科技博士學位，香港或需在培育具科學根底的法律人才方面着手。

近年香港教授申請專利及創立科技公司的數字有上升趨勢，實屬好事。以往要在香港獲得專利權，要等待專利權在中國大陸或英國被批出後，才可在香港登記，直至2019年12月，香港引入原授專利制度，即可直接向香港知識產權署申請標準專利，但最終成效，還要看權益能否獲得及時和充分的司法保護。

倘專利灣區通用 利科研發展

另一方面，香港、中國大陸及澳門各有專利制度，若將來在香港取得專利後，可直接或有特別批核渠道在大灣區行使，必能節省申請費用及時間，並對萌芽階段的科技公司作出及時的保護，長遠有利本地以至大灣區科研產業的發展。

▲ 知識產權是科研人員重要的無形資產，若香港想成為生物科技的中心，就需要有相關專才去仲裁調解，處理侵權糾紛，在大灣區發揮牽頭作用。（資料圖片）