  • 19°C
香港時間 : 2021126日 (二) 02:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

護知識產權 保科研發展命脈

評論版 2021/01/26

分享：

政府一向致力推動香港創新科技的發展，然而要支持創新，尊重及保護知識產權尤為關鍵。筆者就曾有過一段痛苦經歷，數年前因為控告另一家公司侵犯本人科技公司的知識產權，需要打官司，那時才發現全港只有3位資深大律師具相關經驗，同時又遇上法官拒絕審理，案件要傳到第4位法官手上才受理，原因並沒有交代。

在這段漫長的等候期間，別家公司就一直使用我們的技術。官司最終庭外和解，但整個追討過程令人耗盡心力，大大蠶食了本應放在發展創新科技的時間、精力和金錢。

侵權追討 耗發展創科心力

大部分專利官司的訴訟費用高昂，有些動輒過千萬，實非一般初創公司能負擔。知識產權是科研人員重要的無形資產，若香港想成為生物科技的中心，就需要有相關專才去仲裁調解，處理侵權糾紛，在大灣區發揮牽頭作用。在美國，許多律師和法官都擁有生命科技博士學位，香港或需在培育具科學根底的法律人才方面着手。

近年香港教授申請專利及創立科技公司的數字有上升趨勢，實屬好事。以往要在香港獲得專利權，要等待專利權在中國大陸或英國被批出後，才可在香港登記，直至2019年12月，香港引入原授專利制度，即可直接向香港知識產權署申請標準專利，但最終成效，還要看權益能否獲得及時和充分的司法保護。

倘專利灣區通用 利科研發展

另一方面，香港、中國大陸及澳門各有專利制度，若將來在香港取得專利後，可直接或有特別批核渠道在大灣區行使，必能節省申請費用及時間，並對萌芽階段的科技公司作出及時的保護，長遠有利本地以至大灣區科研產業的發展。

知識產權是科研人員重要的無形資產，若香港想成為生物科技的中心，就需要有相關專才去仲裁調解，處理侵權糾紛，在大灣區發揮牽頭作用。（資料圖片）

撰文 : 盧煜明 香港生命科技青年會副主席

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

抗疫下半場 致力清零反超前
今日
抗疫下半場 致力清零反超前
「十四五」規劃 拓一國兩制新前景
今日
「十四五」規劃 拓一國兩制新前景
疫苗接種計劃 聚焦3大關鍵
2021/01/25
疫苗接種計劃 聚焦3大關鍵
RCEP利好 香港工業3大商機
2021/01/23
RCEP利好 香港工業3大商機
優化稅制 為港經濟注新動力
2021/01/22
優化稅制 為港經濟注新動力
美國 大灣區 知識產權

上一篇文章

疫苗護照免隔離 旅業新曙光？

下一篇文章

抗疫下半場 致力清零反超前
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？