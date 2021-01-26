抗疫下半場 致力清零反超前

在過去的星期天，香港剛度過與新冠肺炎共處的一周年，累積個案也突破10,000宗。在全球疫情排行榜上，香港已算是獨善其身，相比起其他大國每天數以萬計的新增個案，以及數十萬宗死亡個案相比，香港算是九牛一毛；而在東南亞各國之中，香港也算是較少個案的一員。

欠全盤考慮 致港抗疫處下風

在過去一年，香港人是其中最早守規矩、能夠大多數人持久做到在公共場所佩戴口罩，以及減少社交接觸的一群，無奈香港仍面對一波又一波的疫情煎熬，由第一波海外傳入個案透過檢測漏洞爆發，到第四波歌舞群組牽連甚廣的傳播，至最近油尖旺地區喉管及環境因素造成的社區爆發，香港在檢測及疾控上似乎往往處於下風。雖然一年來抗疫團隊「摸着石頭過河」，亦成功擊退數次群組大爆發危機，但在抗疫整體方向上缺乏全盤考慮，沒有大刀闊斧以及前瞻性的抗疫領軍，卻是清楚不過。

雖然香港整體個案數字不如其他國家及地區多，但鄰近多地如新加坡及澳洲，經過較大爆發後仍可透過嚴厲的疾控政策，將個案數字控制下來，相反香港卻做不到。缺乏清零的魄力亦令政府疲於奔命，因拖長戰綫而產生的各種各樣經濟民生訴求，陰乾政府庫房和市民元氣。就最近油尖旺遲來的封區為例，已經有那麼多內地及海外的成功抗疫例子擺在眼前，證明強制檢測必須配合禁足及封區封城才有效，當局仍要拖到最近才肯局部封區強制檢測。

正如高官們所言，一個城市的抗疫政策，必須要市民配合才會成功；但是不完善的抗疫政策，卻會破壞市民對政府領導能力的信任，影響市民充分配合的決心。新春過後，相信疫苗接種計劃會陸續推出，以現時情況來看，香港疫情並沒有像英美那樣迫切，令市民急於接種疫苗，加上各疫苗的副作用及減少傳播數據將會陸續推出，相信香港所訂的3種新冠疫苗均不能令港人有百分百信心接種。

缺乏大部分市民支持接種，將會令香港整體出現群體免疫的機會減少，內需經濟固然未能全面開通，而當外國已陸續藉接種或感染後產生抗體而出現群體免疫，屆時香港又「慢三拍」遲遲未能和外國通關，亦將影響香港經濟全面復甦的機會及速度。如果遲遲未能採用從世界各地採購回港的疫苗，除了浪費公帑，亦令第三世界國家沒有疫苗配額，而造成更多人命傷亡。故此，香港政府應審時度勢，如發現香港居民接種疫苗的人數不高，其實並不需要大灑金錢購買過多疫苗，把配額留給有需要的國家更為實際。

倘接種缺支持 將影響港復甦

有人形容新冠肺炎就如第三次世界大戰，一年多過去，感染數字已接近1億人，而死亡人數已高達200多萬人。雖然遠比第一及第二次世界大戰數以千萬人計死亡為少，但此數字無論在21世紀的公共衞生或軍事重大事件上，也是無出其右。諷刺的是，面對今次的病毒戰爭，一些先進民主國家「戰績」反而強差人意，令人質疑究竟疫情控制和民主社會制度有沒有直接關係。

財經頻道Bloomberg上月曾經為53個最大經濟體的疾控表現作出評分，發現頭10位疾控最佳的地區及國家依次為新西蘭、台灣、澳洲、新加坡、挪威、芬蘭、日本、南韓、中國及丹麥。調查發現，一些名列前茅的民主國家，市民對政府的信任度及社會聯繫性往往十分高；有10個亞洲國家名列疾控最強15大，證明亞洲人民族理念凌駕個體、較易接受公共衞生及社交防疫政策，也是成功關鍵。

至於一些民主大國，除了政府缺乏領導才能，公共醫療政策混亂、朝令夕改，以及政府失信於民，也是造成疫情失控的主因。

香港要在抗疫下半場反超前，必需要痛定思痛，減少不必要的缺失，以有先見的領導配合科學實證，致力清零，香港人必定會配合。

（文章只代表個人立場）

▲ 倘疫苗接種缺乏大部分市民支持，將令香港整體出現群體免疫的機會減少，亦影響香港經濟全面復甦的機會及速度。（新華社資料圖片）