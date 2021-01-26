奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌 行政人員版 2021/01/26 分享： 【本報訊】英超球會阿仙奴最近與兩大高薪球星奧斯爾（Mesut Ozil）及柏柏斯達夫普路斯（Sokratis Papastathopoulos）解約，奧斯爾已落實轉會費倫巴治（Fenerbahce）， ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 俄解除部分就業限制 女性可駕駛火車 2021/01/25 俄解除部分就業限制 女性可駕駛火車 英企研「情緒手環」 了解打工仔WFH狀態 2021/01/22 英企研「情緒手環」 了解打工仔WFH狀態 Tesla聘遙距工作職位 須處理CEO網絡負評 2021/01/21 Tesla聘遙距工作職位 須處理CEO網絡負評 德企非法監控員工 違「GDPR」罰9845萬 2021/01/20 德企非法監控員工 違「GDPR」罰9845萬 美連鎖藥房請人 應付疫苗接種潮 2021/01/19 美連鎖藥房請人 應付疫苗接種潮 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 商業 銷售 英超 收購 阿仙奴 奧斯爾 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入