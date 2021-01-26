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奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌

行政人員版 2021/01/26

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【本報訊】英超球會阿仙奴最近與兩大高薪球星奧斯爾（Mesut Ozil）及柏柏斯達夫普路斯（Sokratis Papastathopoulos）解約，奧斯爾已落實轉會費倫巴治（Fenerbahce），

...

欄名 : Good Job Insight

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